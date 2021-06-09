Masumlar Apartmanı’nın İnci’si Farah Zeynep Abdullah kimdir? Farah Zeynep Abdullah kaç yaşında?

Kariyeri boyunca pek çok başarılı dizide rol alan Farah Zeynep Abdullah, daha önce Kurt Seyit ve Şura, Öyle Bir Geçer Zamanki gibi dizilerde yer aldı. 32 yaşında olan ünlü oyuncu ilk dizi deneyimini Öyle Bir Geçer Zamanki dizisindeki Aylin rolü ile aldı. İngiltere’de bulunan okuluna dönmeden önce dizi için teklif alan başarılı oyuncu, teklifi kabul etti.

Farah Zeynep Abdullah kimdir?

Farah Zeynep Abdullah, 17 Ağustos 1989 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Irak Türkmenlerinden olan bir baba ile Türk ve Boşnak kökenli bir annenin kızı olarak İstanbul'da doğdu. Ailesinin kökenlerini "Babam Irak asıllı Türk, babaannem Üsküplü. Annemse Boşnak ve Erzincanlı," olarak açıkladı.

Lisenin bir kısmını İstanbul Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu, daha sonra ise babasının işi gereği kaydını İngiltere'ye aldırarak lise öğrenimini bu ülkede tamamladı.

Farah Zeynep, üniversiteye başlamaya hazırlanırken Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için teklif aldı. İngiltere'deki okuluna dönmesine üç gün kala, deneme çekimlerinde başarılı bulunduğunu ve "Aylin" rolüne seçildiğini öğrendi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizinin 2. sezonundan sonra diziden ayrılarak, oyunculuk kariyeri için kaydını dondurduğu Kent Üniversitesi (İngiltere) Fransızca-Drama bölümüne dönüp, eğitimini tamamladı ve 2013'te diplomasını aldı.

Daha sonra Yılmaz Erdoğan'ın filmi Kelebeğin Rüyası'nda oynadı. Bu filmde baş rolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat ile paylaştı.

2014 senesinde Star TV'de yayınlanan Kurt Seyit ve Şura adlı dizide başrol oynadı. Ardından 14 Şubat 2014'te Kerem Deren'in yönetmenliğini üstlendiği Bi Küçük Eylül Meselesi filminde Engin Akyürek ile başrolü paylaştı.

Çağan Irmak'ın yönettiği 2014 yılının en başarılı filmlerinden olan Unutursam Fısılda filminde Hümeyra'nın da oynadığı Hatice (Ayperi) karakterinin gençliğini canlandırdı. Ayrıca oyuncu Barbie Prenses ve Rockstar animasyon filmindeki "Prenses Azra"yı seslendirdi.

Farah Zeynep Abdullah, son olarak TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşan Masumlar Apartmanı dizisindeki İnci karakteri ile başrol oynamıştır. Dizinin ilk sezonunda yoğun set ortamı sebebiyle, diziden ayrılmıştır.