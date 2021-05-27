Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola'dan güldüren itiraf: "Seni seviyorum ama..."

Ezgi Mola, yıllarca komedi dizileri ve filmlerinde karşımıza çıktı. Genellikle, "ailenin sevimli kızı" ya da komedyen olarak tanıdığımız Ezgi Mola, pek çok dram projesinde de rol aldı. Ancak mizah yeteneği ve sıcacık karakteri sayesinde onu parlatan işler hep komediler oldu. Televizyonda da içine sinen ve ekrana dönmeye değecek bir iş beklediği için oyunculuğundan yıllarca mahrum kaldık. Bu sezon başlayan "Masumlar Apartmanı" dizisi, izleyiciyi olduğu kadar Ezgi Mola'yı da etkiledi ve yıllar sonra televizyona dönmeyi kabul etti. Oynadığı Safiye karakterinin travmalarını, psikolojik hastalıklarını ve yapmak zorunda kaldıklarını tüm inceliğiyle gösteren Ezgi Mola, izleyicilerden tam not aldı. Böylece, ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu da gösterdi.

Sosyal medyada coşuyor

Öte yandan, Ezgi Mola'nın komediden vazgeçtiğini sanmak da büyük bir yanılgı gibi görünüyor. Ünlü oyuncu, esprilerine ve komediye sosyal medya profillerinde tam gaz devam ediyor. Zaten sosyal medya daha bu kadar popüler değilken bile komedi yeteneği sayesinde en çok takip edilen oyunculardan biri Ezgi Mola'ydı. Şimdi, bu yeteneğini üçe katladı.