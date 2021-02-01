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  4. Maydanozu artık baş tacı yapacaksınız... Yemeklerin son dokunuşu, böreklerin iç harcından daha fazlası!

Maydanozu artık baş tacı yapacaksınız... Yemeklerin son dokunuşu, böreklerin iç harcından daha fazlası!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 01.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Yıllar boyunca yüksek tansiyon, alerji ve iltihaplı hastalıklar gibi durumları tedavi etmek için kullanılan maydanoz günümüzde de birçok tarifle iyi uyum sağlayan bir besin kaynağı. Peki maydanozun faydalarını yeteri kadar biliyor muyuz? Gelin kanıta dayalı yararlarına bakalım.

İster yemeklerinizin son dokunuşu, ister böreklerinizin iç harcı olsun maydanoz genellikle en güçlü hastalıklarla savaşan bitkilerden biri. Peki maydanozun sağlık faydalarını öğrenerek onu sofranızın baş tacı yapmaya hazır mısınız?

Birçok vitamin, özellikle de kanın pıhtılaşması ve kemik sağlığı için gerekli olan K vitamini açısından zengindir. Maydanoz aynı zamanda harika bir A ve C vitamini kaynağıdır. Ek olarak, kalorisi çok düşüktür, ancak lezzetle doludur, bu da onu birçok tarif için vazgeçilmez kılar.

ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİN

Maydanoz, sağlığınıza fayda sağlayabilecek birçok güçlü antioksidan içerir. Antioksidanlar, serbest radikal adı verilen moleküllerin hücresel hasarını önleyen bileşiklerdir. Vücudunuz, optimal sağlığı korumak için sağlıklı bir antioksidan ve serbest radikal dengesi gerektirir.

Güzel kokulu bitki, flavonoidler olarak bilinen bir antioksidan sınıfı açısından özellikle zengindir. Araştırmalar, flavonoidler açısından zengin diyetlerin kolon kanseri, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi durum riskinizi azaltabileceğini göstermektedir.

KANSERE KARŞI KORUYUCU

Ayrıca, beta karoten ve lutein, karotenoidler olarak bilinen iki antioksidandır. Birçok çalışma, daha yüksek karotenoid alımını, akciğer kanseri de dahil olmak üzere belirli hastalıkların riskinin azalmasıyla ilişkilendirir.

İçinde bulunan C vitamini ayrıca güçlü antioksidan etkilere sahiptir ve bağışıklık sağlığının desteklenmesinde ve kronik hastalıklara karşı korunmada önemli bir rol oynar.

KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Sağlıklı ve güçlü kalabilmek için kemiklerinizin çeşitli miktarlarda belirli vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır.

Maydanoz, kemik sağlığı için gerekli bir besin olan K vitamini ile doludur. K vitamini, osteoblast adı verilen kemik yapıcı hücreleri destekleyerek daha güçlü kemikler oluşturmaya yardımcı olur. Bu vitamin aynı zamanda kemik mineral yoğunluğunu artıran bazı proteinleri de harekete geçirir.

KANSERLE SAVAŞAN MADDELER İÇERİR

Maydanoz, kanser önleyici etkilere sahip olabilecek bitki bileşikleri içerir. Maydanoz, vücudunuzdaki oksidatif stresi azaltan ve belirli kanser riskinizi azaltabilen flavonoid antioksidanlar ve C vitamini açısından özellikle zengindir. Örneğin, yüksek flavonoid alımı kolon kanseri riskini yüzde 30'a kadar azaltabilir.

Ayrıca, C vitamini yönünden zengin yiyecekler yemek de kanser riskinizi azaltabilir. Bir çalışma, C vitaminini günde 100 mg artırmanın genel kanser riskini yüzde 7 azalttığını buldu. Dahası, 150 mg C vitamini almak prostat kanseri riskini yüzde 21'e kadar düşürebilir.

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GÖZLERİ KORUR

Lutein, beta karoten ve zeaksantin, maydanozda gözlerinizi korumaya ve sağlıklı görmeyi teşvik etmeye yardımcı olan üç karotenoiddir. Karotenoidler, bitkilerde bulunan güçlü antioksidan aktiviteye sahip pigmentlerdir.

Lutein ve zeaksantin, yaşa bağlı maküler dejenerasyonu (AMD), tedavisi olmayan bir göz hastalığı ve dünya çapında körlüğün önde gelen bir nedenini önleyebilir.

Beta karoten, göz sağlığını destekleyen başka bir karotenoiddir. Bu karotenoid vücudunuzda A vitaminine dönüştürülebilir. Beta karotenin bu dönüşümü, maydanozun neden A vitamini açısından çok zengin olduğunu açıklıyor.

A vitamini, gözünüzün en dış tabakası olan korneanın yanı sıra gözünüzün önünü ve göz kapaklarınızın içini kaplayan ince zar olan konjonktivayı korumaya yardımcı olduğundan göz sağlığı için gereklidir.

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Maydanoz, kalp sağlığını iyileştirebilecek besleyici yoğun bir bitkidir. Örneğin, günlük ihtiyacınızın yüzde 1'ini sağlayan 1/2 bardak (30 gram) ile B vitamini folatının iyi bir kaynağıdır. Yüksek miktarda folat alımı, belirli popülasyonlarda kalp hastalığı riskini azaltabilir. Tersine, düşük folat alımı kalp hastalığı riskinizi artırabilir.

BÖBREK SAĞLIĞINA FAYDALIDIR

Böbrekleriniz, kanınızı sürekli olarak filtreleyen, atıkları ve fazla suyu uzaklaştıran ve daha sonra idrarla atılan önemli organlardır. Bazen idrar konsantre hale geldiğinde mineral birikintileri oluşabilir ve böbrek taşı adı verilen ağrılı bir duruma yol açabilir.

Böbrek taşı olan sıçanlarda yapılan bir araştırma, maydanozla tedavi edilenlerin idrarda kalsiyum ve protein atılımını azalttığını buldu. Maydanozun ayrıca flavonoidler, karotenoidler ve C vitamini gibi antioksidanlarından dolayı anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir.

Ek olarak, maydanoz, böbrek hastalığı için önemli bir risk faktörü olan yüksek tansiyonu düşürerek böbreklerinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

Maydanoz, kan damarlarını genişletmeye yardımcı olan , kan akışını iyileştiren ve yüksek tansiyonu düşüren nitrat bakımından yüksektir. Araştırmalar, maydanoz gibi nitrat açısından zengin yiyeceklerin sağlıklı kan basıncı seviyelerini korumaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Maydanozun anti-enflamatuar özellikleri, idrar pH'sını düzenleme ve kan basıncını düşürme kabiliyetinin yanı sıra böbreklerinizin sağlıklı kalmasına ve böbrek taşı riskini azaltmanıza yardımcı olabilir.

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