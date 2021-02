Maydanozu artık baş tacı yapacaksınız... Yemeklerin son dokunuşu, böreklerin iç harcından daha fazlası!

Birçok vitamin, özellikle de kanın pıhtılaşması ve kemik sağlığı için gerekli olan K vitamini açısından zengindir. Maydanoz aynı zamanda harika bir A ve C vitamini kaynağıdır. Ek olarak, kalorisi çok düşüktür, ancak lezzetle doludur, bu da onu birçok tarif için vazgeçilmez kılar.

Maydanoz, kanser önleyici etkilere sahip olabilecek bitki bileşikleri içerir. Maydanoz, vücudunuzdaki oksidatif stresi azaltan ve belirli kanser riskinizi azaltabilen flavonoid antioksidanlar ve C vitamini açısından özellikle zengindir. Örneğin, yüksek flavonoid alımı kolon kanseri riskini yüzde 30'a kadar azaltabilir.

İçinde bulunan C vitamini ayrıca güçlü antioksidan etkilere sahiptir ve bağışıklık sağlığının desteklenmesinde ve kronik hastalıklara karşı korunmada önemli bir rol oynar.

Ayrıca, C vitamini yönünden zengin yiyecekler yemek de kanser riskinizi azaltabilir. Bir çalışma, C vitaminini günde 100 mg artırmanın genel kanser riskini yüzde 7 azalttığını buldu. Dahası, 150 mg C vitamini almak prostat kanseri riskini yüzde 21'e kadar düşürebilir.

GÖZLERİ KORUR

Lutein, beta karoten ve zeaksantin, maydanozda gözlerinizi korumaya ve sağlıklı görmeyi teşvik etmeye yardımcı olan üç karotenoiddir. Karotenoidler, bitkilerde bulunan güçlü antioksidan aktiviteye sahip pigmentlerdir.

Lutein ve zeaksantin, yaşa bağlı maküler dejenerasyonu (AMD), tedavisi olmayan bir göz hastalığı ve dünya çapında körlüğün önde gelen bir nedenini önleyebilir.

Beta karoten, göz sağlığını destekleyen başka bir karotenoiddir. Bu karotenoid vücudunuzda A vitaminine dönüştürülebilir. Beta karotenin bu dönüşümü, maydanozun neden A vitamini açısından çok zengin olduğunu açıklıyor.

A vitamini, gözünüzün en dış tabakası olan korneanın yanı sıra gözünüzün önünü ve göz kapaklarınızın içini kaplayan ince zar olan konjonktivayı korumaya yardımcı olduğundan göz sağlığı için gereklidir.