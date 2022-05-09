Mayıs ayında kar sürprizi, araçlar yolda kaldı! Bir uyarı daha geldi

Van'da Mayıs ayında yağan kar şaşkınlık yarattı. Yağan kar nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü, Güzeldere Geçidi taşıt trafiğine kapatıldı. Doğu Anadolu için Prof. Dr. Orhan Şen yeni bir kar yağışı uyarısında bulundu.

ARAÇLAR YOLDA KALDI

Van-Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımdaki Güzeldere Geçidi'nde etkili olan yoğun kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Başkale Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Güzeldere Geçidi kar ve tipi nedeniyle bugün saat 18.45 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır. Kesintisiz ulaşım için çalışmalar aralıksız devam ediyor, yol açılınca trafik tekrar sağlanacaktır." denildi.

YENİ KAR UYARISI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Orhan Şen şunları ifade etti:

"Bugün Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, GDA da yağış var. Yağışlar Doğu Anadolu'nun yükseklerinde KKY ve kar şeklinde diğer yerlerde sağanak yağmur şeklinde. Güneydoğuda sıcaklıklar artıyor diğer yerlerde değişim yok. İstanbul 18 İzmir 25 Antalya 24 Ankara 20 C

Bu hafta Çarşamba güney ve iç Ege ile Batı Akdeniz'de, Perşembe doğu ve güney doğuda, Cumartesi Pazar Marmara da yağmur olasılığı var. Sıcaklıklar perşembe gününden sonra artmaya başlayacak."

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

