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Maymun çiçeği hastalığına yakalanan adamın yardım çığlığı yürekleri burktu

26.07.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği hastalığı ile ilgili bilanço her geçen gün artıyor. Etkisini her geçen gün artıran Maymun Çiçeği virüsüne yakalanan Wesley Wallace, katıldığı bir programda yaşadıklarını göz yaşları içinde anlattı. ABD’nin Houston şehrinde yaşayan Wallace, yaşadıklarının acı verici olduğunu dile getirdi. Temmuz ayı başında katıldığı bir etkinlikten virüsü kaptığını söyleyen Wallace, herkese çok dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Maymun çiçeği hastalığına yakalanan adamın yardım çığlığı yürekleri burktu

"Pazartesi günü küçük kabarcıklar olarak görünmeye başladıklarını fark ettim ve 'ah bu yüzde kızarıklık gibi kötü görünüyor' diye düşündüm ve salı günü bunun normal olmadığını ve başka bir şey olduğunu anladım" diyor. ABD’nin Teksas eyaletinin Houston şehrinde yaşayan Wesley Wallace yaşadıklarını bu cümlelerle anlatmaya başladı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜ NASIL KAPTI?

Wallace, Austin şehrinde bir etkinliğin yanı sıra bölgedeki farklı barlara gittiğini söylüyor ancak virüsle nasıl temasa geçtiğini tam olarak bilmiyor.

Wallace, "Ateş, titreme, geceleri terleme ve ayrıca baş ağrılarım vardı, maymun çiçeği hakkında okuduğunuz tüm belirtiler, her biri vardı" diye ekledi.

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Yüzündeki lezyonların giderek büyümeye başladığını görünce doktora gitmeye karar verdi. Muayenede kendisine Maymun Çiçeği kapmış olabileceği söylendi ve test yapıldı. Testin sonucu pozitifti.

"RÜZGÂR BİLE CANIMI YAKIYOR"

Virüsün çok çirkin olduğunu dile getiren Wallace, sürecin çok acı verici olduğunu belirtti. Yüzündeki yaralara dokunamadığını, yüzü yastığa değdiği için uyuyamadığını hatta açık havaya çıktığında rüzgârdan bile canının acıdığını söyledi. Wallace, “Ağzımın içinde yara oluştu ve her yudumda ve her ısırıkta canım acıyor. Fakat daha da kötüsü bu hastalık bütün vücuduma yayılıyor” dedi.


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