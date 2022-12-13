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Mayo giymekten dahi çekiniyordu! Beden pozitifliğini savunmak için çırılçıplak poz verdi... Sosyal medyayı salladı

13.12.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

35 yaşındaki Honey Positano sosyal medyadaki beden pozitifliğini savunan paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başardı. Geçtiğimiz yıllarda fazla kiloları nedeniyle mayo giymeye dahi çekindiğini dile getiren Positano, sosyal medya hesabından çırılçıplak bir paylaşım yaptı. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.

Mayo giymekten dahi çekiniyordu! Beden pozitifliğini savunmak için çırılçıplak poz verdi... Sosyal medyayı salladı

Denize ya da havuza gittiğinde bile mayo giyme korkusu yaşadığını dile getiren Honey Positano vücut ölçülerini beğenmediği için yıllarca fiziksel görüntüsünden utanarak yaşadığını söyledi. Avustralya’da yaşayan 35 yaşındaki Positano, Hawaii’ye gittiği kısa bir tatilin sonrasında yaklaşık 3 yıldır sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapmaya başladı. Gittiği tatilde kendisiyle barıştığını ve özgüveninin yerine geldiğini ifade eden Positano şimdilerde tüm olumsuz yorumlara rağmen vücudunu saklamamayı tercih ediyor. Fenomen isim son olarak tek bir koltuğa çırılçıplak oturarak poz verdiği anları paylaştı.

“İLHAM OLMAK İSTİYORUM”

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12 yaşından beri dış görüntüsüyle mücadele ettiğini ifade eden Positano kendisiyle benzer sorunları yaşayan diğer kadınlara ilham olmak için beden imajı hakkında konuştuğunu söyledi. Kendini sevme ve beden kabülünü teşvik etmek için paylaşımlar yapan Positano, “İlham olmak istiyorum. Kendi hesabımda iç çamaşırı ve mayo giymeyi tercih ediyorum çünkü vücudumla rahatım” dedi.

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Başkalarının kendisi hakkında yarattığı yargıları ciddiye almadığını ifade eden Positano, “Artık başkalarının beni nasıl gördüğüne odaklanmıyorum veya üzerinde durmuyorum. Bu kendi içinde en güçlü duygudur. İnsanları oldukları gibi görüyorum. Karşılığında da aynı nezaketi istiyorum” diye konuştu.

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