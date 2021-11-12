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Mazda'dan binlerce araç sahibine kötü haber!

12.11.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japon otomobil devi Mazda, araç sahiplerine kötü bir haber verdi. Mazda, arızalı bir yakıt pompası bileşeni nedeniyle ülke içinden 40 bin, yurt dışından ise 480 binden fazla aracı geri çağıracağını açıkladı.

Mazda'dan binlerce araç sahibine kötü haber!

Japonya merkezli otomobil üreticisi Mazda'dan dünya genelindeki binlerce kullanıcısına kötü haber geldi.

Şirket, arızalı bir yakıt pompası bileşeni nedeniyle ülke içinden 40 bin, yurt dışından 480 binden fazla aracı geri çağıracağını duyurdu. Kararın Nisan 2018 ile Ağustos 2019 arasında üretilen dokuz modeli kapsadığı belirtilirken, bunlara Demio kompakt ve Japonya dışında Mazda2 ve Mazda3 olarak bilinen Axela Sedan modellerinin de dahil olduğu ifade edildi.

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KAZA BİLDİRİLMEDİ

Öte yandan, söz konusu teknik kusurla bağlantılı herhangi bir kaza bildirimi yapılmadığı öğrenilirken, aracın seyir halindeyken beklenmedik bir şekilde hız kaybettiği veya motorun çalışmadığı 34 vakanın firmaya rapor edildiği açıklandı. Yedek parça tedarikinin tamamlanmasının ardından geri çağrılacak araçların onarımına başlanacağı bildirildi.

(İHA)

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