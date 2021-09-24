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MEB'den "Din dersinde Alevi sorgusu" iddialarına soruşturma

24.09.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir din kültürü öğretmeninin alevi öğrencileri hedef aldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MEB, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.

MEB'den "Din dersinde Alevi sorgusu" iddialarına soruşturma

Ankara'da bir din kültürü öğretmeninin alevi öğrencileri hedef aldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

MEB, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." açıklamasında bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti olarak vatandaşların dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşündüklerini, "Alevi-Sünni vatandaş" gibi bir ayrımı asla kabul etmediklerini bildirdi.

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır." vurgusu yapan Çelik, şunları kaydetti:

"Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir. Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz her şeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamileridir."

DHA-AA

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Milli Eğitim Bakanlığı
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