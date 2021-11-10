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Meclis Başkanı Şentop'tan Türkkan açıklaması: Benzeri, örneği yok

10.11.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Benim bildiğim ve takip ettiğim kadarıyla bu ağırlıkta açık ve galiz bir hakaretin geçmişte benzeri, bir örneği yok" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop'tan Türkkan açıklaması: Benzeri, örneği yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Bu olayı kimsenin savunması mümkün değil. Bu konunun hukuk içerisinde takip edileceğini hepimiz biliyoruz." dedi.

"HUKUK İÇERİSİNDE TAKİP EDİLECEK"

Şentop, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileler Federasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abbas Gündüz ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Heyetin görüş ve değerlendirmelerini dinledikten sonra, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin açıklama yapan Şentop, "Benim bildiğim ve takip ettiğim kadarıyla bu ağırlıkta açık ve galiz bir hakaretin geçmişte benzeri, bir örneği yok." diye konuştu.

Bu olayı kimsenin savunmasının mümkün olmadığını dile getiren Şentop, "Bu konunun hukuk içerisinde takip edileceğini hepimiz biliyoruz. Bununla ilgili hiçbirimizin şüphesi yok. O şehit yakınlarımız da kendi haklarını, hukuklarını takip edecektir." dedi.

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"PKK'NIN KURŞUNUNDA DAHA ÇOK ACITTI"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileler Federasyonu Genel Başkanı Sözen de Türkkan'a tepkilerini dile getirerek, "Şehitlerimizin yakınlarına yapılan küfürler, hakaretler, PKK terör örgütünün yakınlarımıza sıktığı kurşunlardan daha çok yüreğimizi acıtmıştır." ifadesini kullandı. (AA)


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Mustafa Şentop
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