HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM'de Lütfü Türkkan tartışması!

TBMM'de Lütfü Türkkan tartışması!

10.11.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında, Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti'li Lütfü Türkkan ile ilgili tartışma yaşandı.

TBMM'de Lütfü Türkkan tartışması!

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılı dolayısıyla Atatürk başta olmak üzere bütün İstiklal Harbi kahramanlarını saygı ve şükranla andı.

İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına küfrettiğini hatırlatan Akbaşoğlu, hiç kimsenin bir şehit yakınana yaklaşarak küfür edemeyeceğini vurguladı.

"AKŞENER'İN TAVRI SUKUTUHAYALE UĞRATTI"

Akbaşoğlu, "Dün Genel Başkanınız Lütfü Türkkan'a sahip çıkmadı mı? Lütfü Türkkan, Bingöl'de zaten olay yerinden uzaklaştırılmış bir şehit yakınının boğazına hınçla sarılarak küfür etti. Bu asla kabul edilemez. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, bu olayı 'olgunluk' olarak değerlendirerek tavrını ortaya koydu. Genel Başkanın bu tavrı toplumu sukutuhayale uğratmıştır." diye konuştu.

Şehitlik ve gaziliğin milletin en yüce değerlerinden olduğunu belirten Akbaşoğlu, "'Din millet, vatan, ırz ve namusumuz uğruna vücudumuz paramparça olsa da emperyalist ve siyonistlerin maşaları, terör örgütleri ve yardakçıları tarafından vatanımızın parçalanmasına asla müsaade etmeyiz' diyen Bingöllü şehidimiz İsa Gürmen'i de bütün şehitlerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Şehit ve gazilerimize, onların namuslarına uzanan dilleri ve elleri lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden istifa ettiSon Dakika: Lütfü Türkkan grup başkanvekilliğinden istifa etti

"ÜÇ BEŞ OYLUK ALANA HİTAP EDECEKSİNİZ DİYE..."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle andı.

Ülkeyi il il gezdiklerini dile getiren ve gittikleri yerlerde provokasyonlarla karşılaştıklarını iddia eden Dervişoğlu, "Ülkeyi önce sosyal medya şimdi de TBMM üzerinden bir savaş alanına çevirmek istiyorsunuz. Bu kısır tartışmalarla hangi değerleri aşağıya çektiğinizi anlamanız lazım. Üç beş oyluk alana hitap edeceksiniz diye Türkiye'nin değerleriyle oynuyorsunuz." diye konuştu.

Dervişoğlu, Lütfü Türkkan'ın yaptığı hatadan dolayı özür dilediğini, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzüldüklerini dile getirdi.

Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce şehit ailelerine yönelik bazı ifadeler kullandığını ve bundan dolayı mahkemede tazminat ödediğini söyledi.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisiSon Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

"ERDOĞAN MİLLETTEN ÖZÜR DİLEDİ Mİ?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 10 Kasım dolayısıyla Meclisin kurucusu ve ilk Başkanı, TBMM ordularının başkomutanı, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı ile CHP'nin ilk Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Lütfü Türkkan ile ilgili tartışmalara değinen Altay ise "Siyasetçinin başına yol kazası gelir. Sayın Erdoğan şehide 'kelle' dedi. Milletten özür diledi mi? 'Tayyip Bey'e yakışmadı' diyen biriniz oldu mu? AK Parti'li milletvekili, kahraman polisimize hakaret etti. Kınadınız mı? Eleştirdiniz mi? Bir mevkidaşınızın başına yol kazazı gelmiş, görevinden istifa etmiş. Milletten ve zor duruma soktuğu partisinden de özür dilemiş. Siz, mevkidaşınızın yaşadığı bir yol kazasını kaşıyarak küçülüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika: Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklamasıSon Dakika: Meral Akşener'den Lütfü Türkkan açıklaması

"HER SİYASETÇİNİN BAŞINA GELEBİLİR"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da 10 Kasım dolayısıyla Atatürk'ü saygı ve rahmetle andıklarını belirtti. Oluç herkesin ortak hedefinin, demokratik cumhuriyet hedefinin gerçekleştirilmesi olduğunu dile getirdi.

Genel Kurulda tartışmaların devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, böyle bir olayın her siyasetçinin başına gelebileceğini belirterek, "Birbirimizi korumak ve kollamak zorundayız. Hatadır, herkes kabul ediyor, özür diliyor ama bunu abartmak, gündemde tutmak hem çalışmalarımızı engeller hem de saygımızı zedeler." dedi.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladıAtatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı
PARTNER Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor! Alişan'ın eşinden bomba haber! Reyting rekoru kıran diziye dahil oluyor!
Yerleşim yerlerini tehdit etti! Yeni gelişmeYerleşim yerlerini tehdit etti! Yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

MasterChef'ten elendi! Acun Ilıcalı, hayatının fırsatını sundu

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

2022 kıdem tazminatı ne kadar olacak?

Mansur Yavaş'ın acı günü!

Mansur Yavaş'ın acı günü!

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

Samuray kılıçlı cinayette yürek yakan detay! Eğitim için gelmiş

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

09.05'teki deprem gündem oldu! "1938" rakamı...

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

Atatürk siroz nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Vatandaşı ilçeden kovmuştu! Harekete geçildi

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Lütfü Türkkan'la ilgili yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.