Medeni durumunuz görüşünüzü etkiliyor mu? Evli ve bekar ikizlerin görüntüsündeki farklar şaşkınlık yarattı

MYNET|DIŞ HABERLER Dr Bahman Guyuron, medeni durumunuzun görünüşünüzü etkileyip etkilemediğini görmek için bir çalışma yürüttü. Bunu yapmak için kendisi ve ekibi, evli ve bekar olan aynı yumurta ikizi kız kardeşlerin fiziksel görüntüsünü ele aldı. Araştırmanın amacı, "Bu çalışmanın amacı, özdeş ikizlerde yüz yaşlanmasına katkıda bulunan çevresel faktörleri belirlemek" olarak ifade edildi.

1.7 YAŞ DAHA BÜYÜK GÖSTERİYOR

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinin plastik cerrah Dr. Guyuron, boşanma sürecinden geçen ikizlerin, boşanma sürecinden geçmemiş kardeşlerinden 1,7 yaş daha büyük göründüğünü buldu.

Jean, 27 yıllık evliliğin ardından boşandı ve ikiz kız kardeşi Janet'e kıyasla gözlerinin altında daha koyu torbalar ve daha belirgin kırışıklıklar vardı. 30 yıldan fazla süredir evli olan Janet ise kız kardeşine kıyasla daha az yaşlandı.

YÜZ ÖZELLİKLERİ İNCELENDİ

Cerrahın araştırması, ilişki sorunlarının görünüşümüzü etkileyebileceğini ortaya koyarken, kronik stresin DNA'ya zarar verdiğini de sözlerine ekledi. Panel görüntülerinin bağımsız bir şekilde incelendiği araştırmada ikizlerin yaşları ve yüz özellikleri arasındaki farklar kaydedildi.