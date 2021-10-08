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Megan Barton Hanson meme ameliyatı sonrası paylaştı

08.10.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018’de Love Island yarışmacı olan daha sonra ise Onlyfans'taki paylaşımlarıyla dikkat çeken Megan Barton Hanson son pozlarıyla hayranlarından beğeni aldı.

Megan Barton Hanson meme ameliyatı sonrası paylaştı

Aşk Adası programıyla adını duyuran Megan Barton-Hanson, yeni pozlarıyla beğeni topladı. Kısa süre önce meme ameliyatı olan Hanson spor salonundaki anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Minik yeşil bikinisiyle boy gösteren ünlü isim geçtiğimiz günlerde kilo verdiği için göğüslerinin kötü göründüğünü söyledi.

Ekran Alıntısı

Hanson ayrıca "Kilo verdiğim için implantlarım Love Island'daki gibi düzensiz görünüyordu ve düzeltmek istedim. Ameliyattan utanılacak bir şey yok. Takipçilerime karşı dürüst, açık ve şeffaf olmak istiyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans Megan Barton Hanson
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