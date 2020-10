Megan Fox yeni gerilim filmi Till Death için kanlar içinde kaldı

Şu sıralar kariyerinden çok özel hayatıyla gündem olan Megan Fox, birden çok projede yer almaya başladı. Bunlardan biri ise gerilim filmi Till Death, S.K. Dale’in ilk uzun metrajlı filmi olacak. Filmin senaryosu ise VHS Massacre belgesellerinin yapımcısı Jason Carvey’nin kaleminden çıktı.



Fox'un başrolünde bulunduğu Till Death'in oyuncu kadrosunda The Night Shift'ten tanıdığımız Eoin Macken, Sense8'in yıldızlarından Aml Ameen, 300: Rise of an Empire'da karşımıza çıkan Callan Mulvey ve Us and Them'den hatırladığımız Jack Roth gibi isimler bulunuyor.



TILL DEATH KONUSU

Emma, ölü kocasına kelepçelenmiş bir şekilde bir odada hapis kalır. Bu durum intikam planının bir parçasıdır. Şimdi ise Emma, gelmek üzere olan iki kiralık katil odaya varmadan önce kelepçeden kurtulmalıdır.