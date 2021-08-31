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Meğer onlar da akrabaymış! Hande Katipoğlu'nun kuzeni bakın kim çıktı

31.08.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Katipoğlu, ekran önünde canlandırdığı aptal sarışın rolleriyle izleyici tarafından beğeni toplamıştı. 39 yaşındaki Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Hande Katipoğlu'nun kuzeninin hangi ünlü olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Hande Katipoğlu'nun kuzeni bakın kim çıktı! İşte ayrıntılar...

Meğer onlar da akrabaymış! Hande Katipoğlu'nun kuzeni bakın kim çıktı

Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Hande Katipoğlu, hayat verdiği aptal sarışın rolleriyle büyük beğeni toplamış, Katipoğlu'nun özellikle "Yahşi Cazibe"deki "Simge" karakteri ile yıldızı parlamıştı. Hande Katipoğlu meğer o kişi ile akrabaymış! Hande Katipoğlu'nun kuzeni bakın kim çıktı! İşte ayrıntılar...

Meğer onlar da akrabaymış! Hande Katipoğlu'nun kuzeni bakın kim çıktı

13 Mart 1982 doğumlu 39 yaşındaki Hande Katipoğlu birçok başarılı projede rol aldı. Aptal sarışın rolleriyle beğeni toplayan Katipoğlu'nun kuzeni, kendisi gibi oyuncu olan Melisa Toros çıktı! Katipoğlu'nun kuzeni Melisa Toros da birçok projenin oyuncu kadrosunda yer aldı.

Meğer onlar da akrabaymış! Hande Katipoğlu'nun kuzeni bakın kim çıktı

MELİSA TOROS KİMDİR?

28 Temmuz 1986 İstanbul doğumlu Melisa Toros 35 yaşındadır. Oyuncu ve sunucu olan Toros 2004'ten beri ekran önünde yer alıyor. Toros, S'nek kanalında Fulya ve Neşe ile birlikte Karşı Cinsin Casusları programını sundu. 2013'te ise Show TV'de "Herşey Yolunda Merkez" adlı dizide rol aldı.

Çocukluğundan beri müzik, bale eğitimi alan Toros birkaç senedir oyunculuk yapıyor. Beykent Üniversitesinden Oyunculuk eğitimi alan Toros, Anadolu Üniversitesinde de Halkla İlişkiler eğitimi aldı. Melisa Toros, "melisatoros" kullanıcı adı ile Instagram'da paylaşım yapıyor.

Meğer onlar da akrabaymış! Hande Katipoğlu'nun kuzeni bakın kim çıktı

MELİSA TOROS DİZİ VE FİLMLERİ

  • Mihrez: Cin Padişahı (2015)
  • Kardeş Payı (2014) (Sevgi)
  • Not Defteri (2014) (Şule)
  • Herşey Yolunda Merkez (2013)
  • Adanalı (2009)
  • Hepsi 1 (2007)
  • Hababam Sınıfı Askerde (2004)
  • Anlat İstanbul (2004), Azra Akın'ın dublörü


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