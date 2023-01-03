Meghan Markle ve Prens Harry'nin kızı Lilibet'in 1. yaş doğum günü fotoğrafları

Meghan Markle ve Prens Harry’nin ikinci çocuğu Lilibet, 4 Haziran’da bir yaşına bastı. 41 yaşındaki Meghan Markle ile 38 yaşındaki Prens Harry’nin kızları için yazın düzenlediği doğum gününden görüntüler yeni ortaya çıktı.



2020’de kraliyetten ayrılıp ABD’ye taşınan, Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlamak için düzenlenen Platin Jübile için haziran ayında İngiltere’ye giden Meghan Markle ve Prens Harry, o dönemde kızlarının doğum gününü de kutladı.



Windsor’daki evlerinin bahçesinde düzenledikleri doğum günü partisine ait görüntüleri, Lilibet’in pastasını yapan Claire Ptak sosyal medya hesabında paylaştı. Meghan ve Harry çiftinin 2018’deki düğünleri için de pasta yapan Ptak, 244 sterlinlik iki katlı pastanın fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Pastacı, “2022’nin en iyileri. Tüm müşterilerimize ve destekilerimize teşekkürler” notuyla yaptığı paylaşım sayesinde haziran ayındaki bahçe partisinden küçük bir kesiti yayınlamış oldu.



Öte yandan Harry ve Meghan kızlarına, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e atfen Lilibet ismini vermişti. Kraliyet ailesinin en yeni üyesinin tam adı "Lilibet 'Lili' Diana Kountbatten-Windsor". Lilibet, Kraliçe Elizabeth’in aile içindeki lakabıydı. Prensesin ikinci adı ise Prens Harry’nin 1997’de hayatını kaybeden annesi Prenses Diana’ya bir saygı niteliğinde.

Çiftin 6 Mayıs 2019'da Archie Harrison Mountbatten-Windsor adını verdikleri erkek bebekleri dünyaya gelmişti.

