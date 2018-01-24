Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde bir değişiklik daha!

O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizinin önceki ay yönetmeni değişmişti. Altan Dönmez’in yerine yönetmen koltuğuna Cevdet Mercan oturmuştu. Yeni yönetmen gelir gelmez de eski çekilen sahneleri izlemiş ve birinci bölümün tamamını çöpe atmak zorunda kalmıştı. Dekorları yenilenen ve daha gösterişli sahnelerin çekilmesi için sanat yönetmeni değişen dizinin son olarak yazım ekibi yenilendi.

Kanal D’nin dev bütçeli dizisini başından beri Alican Yaraş ile Özge Efendioğlu kaleme alıyordu. Ancak sil baştan çekilen dizinin yeni yazarla yoluna devam etmesine karar verildi. Daha önce fenomen “Behzat Ç.” dizi ve filmini yazan başarılı kalem Ercan Mehmet Erdem “Mehmed Bir Cihan Fatihi” dizisinin yeni yazarı oldu.

Erdem, geçen yaz, Netflix’in Çağatay Ulusoy’lu ilk yerli dizisinin senaryo ekibinde de yer almıştı. Birinci bölümünün çekimleri tamamlanmak üzere olan iddialı dizi “Mehmed Bir Cihan Fatihi”nin şubat sonu ya da mart başında seyirciyle buluşması planlanıyor. (Medyatava)

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