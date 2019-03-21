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Mehmet Ali Erbil'den haber var!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2019 09:34 | Son Güncelleme

Mehmet Ali Erbil’den haber var. Nergis Kumbasar, Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Mehmet Ali Erbil'den haber var!

Nergis Kumbasar, dün akşam başrolünü üstlendiği “Çat Kapı Aşk” filminin galasında görüntülendi. Çok keyifli ve sempatik bir film çektiklerini belirten Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil’in son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Nergis Kumbasar, “Çok şükür, daha da iyiye gidiyor” diyerek soruları yanıtladı.

Kumbasar, “Mehmet Ali Erbil’in şuan da burada olmasını ister miydiniz?” sorularına “Ya normalde de burada olmazdı zaten. O çok fazla gala seven bir tip zaten. Yasmin’in bir şeyi olursa gelir ama kaçırmaz” diyerek yanıt verdi.

Kumbasar, “Kızınız Yasmin gelmedi mi?” sorularına “Yasmin zaten çok fazla katılmıyor bu aralar. Her davette sürekli babasının sorulması biraz canını sıkıyor. Burada bunalmasını istemedim açıkçası” dedi. (uçankuş.com)

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