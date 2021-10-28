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Mehmet Ali Erbil, Gelinim Mutfakta ile ekrana geri dönüyor

28.10.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil, format değiştirerek her hafta yeni bir ismin sunduğu Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu oldu. Hakkındaki taciz haberlerinin yankısı geçmeden ekrana gelecek olan Mehmet Ali Erbil, yaptığı paylaşımla yeni haberi verdi.

Mehmet Ali Erbil, Gelinim Mutfakta ile ekrana geri dönüyor

Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önümüzdeki hafta Gelinim Mutfakta programının sunucusu olduğunu duyurdu.

İlk olarak Fatih Ürek'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta programı daha sonra Ürek'in Show Tv'deki Kuaförüm Sensin yarışmasına geçmesiyle Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla ekrana gelmişti.

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Ancak Onur Büyüktopçu'nun da yerine Seda Sayan gelerek tartışma başlamıştı. Seda Sayan'ın Onur Büyüktopçu'yı işinden ettiği iddia edilmişti. Daha sonra Seda Sayan Star TV'de Alişan ile Demet Akalın'ın bitirilen programının yerine yapmaya başlamış yeni bir tartışma yaşanmıştı. Bu tartışma sonrası Demet Akalın'da Seda Sayan'ın yerine geçerek Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK

Ancak Demet Akalın'da program ayrılmak ayrılarak şok etkisi yaratmıştı. Gündüz kuşağının sevilen programı Gelinim Mutfakta daha sonra format değiştirerek, programı her hafta yeni bir ismin sunacağını açıklamıştı. Yeni formatla birlikte ilk hafta izleyicilerin karşısına Songül Karlı geldi. Bu hafta sunuculuk görevini Safiye Soyman üstlendi.

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Gelinim Mutfakta programının yeni sunucusu tartışmalı isim Mehmet Ali Erbil oldu. Mehmet Ali Erbil son günlerde adından taciz iddiaları ile söz ettirirken Gelinim Mutfakta programının sunuculuğuna getirilmesine tepkiler gecikmedi.

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Mehmet Ali Erbil Gelinim Mutfakta
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