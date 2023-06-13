Mehmet Ali Erbil hastaneden paylaştı! Büyük tepki topladı 'Garibanın hastane yemeği'

Mehmet Ali Erbil, sansasyonel yaşantısıyla adından bahsettirmeye devam ediyor. Rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören ünlü sunucu, yemek yerkenki fotoğrafıyla gündem oldu. Hastanede sushi yiyen ve 'Garibanların hastane yemeği' yazan Erbil, eleştiri oklarının hedefi oldu.

Uzun süredir televizyon ekranlarında olmayan Mehmet Ali Erbil, farklı konularla kendinden konuşturmaya devam ediyor.

Yaptığı paylaşımla gündem olan sanatçının hastanede ve tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Erbil'in hastanede sushi yemesi ve fotoğrafa 'Garibanların hastane yemeği' yazmasıyla olanlar oldu.

Mehmet Ali Erbil, 30'dan fazla filmde, 10'dan fazla dizide ve tiyatro oyununda oynamış, 5'ten fazla televizyon programının sunuculuğunu yapmıştır.

8 Şubat 1957 İstanbul doğumlu olan Erbil'in ailesinin bir kısmının Türkmen veya Kürt asıllı olduğu söylenmektedir.

Babası ise yine oyuncu ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Saadettin Erbil'dir.

Mehmet Ali Erbil Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur.

