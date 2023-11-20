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  4. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı

20.11.2023 11:03 | Son Güncelleme:
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa imaj değişikliğiyle çok konuşuldu. Yasmin Erbil'in son haline yorum yağdı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi çekiyor. Diğer kardeşlerinin aksine oldukça gündeme gelen Yasmin Erbil en az anne-babası kadar magazinde yer alıyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Yasmin Erbil iddialı ve cesur paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Bir süredir 'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan ünlü isim bu defa imaj değişikliğiyle gündeme geldi.

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Sarı saçlarından vazgeçen Yasmin Erbil saçlarını koyu renge boyattı. Ünlü ismin son haline sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

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Erbil'e; 'Yeni saçlar çok güzel', 'Saçların çok yakımış', 'Harika olmuşsun' gibi yorumlar yapıldı.

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Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde dünyaya gelen küçük kızıdır.

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1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra boşandılar.

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Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür.

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Yasmin Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil’in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.

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