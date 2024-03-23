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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'ı çok özledi! 'Erkeğim adada'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
23.03.2024 08:06
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. Erbil, son olarak sevgilisi Yiğit Poyraz'ı çok özlediğini dile getirdi. Yasmin Erbil, Dominik’te bir evden yiyecek çalan Yiğit için babası Mehmet Ali Erbil’in sözlerine de çok kızdı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz'ı çok özledi! 'Erkeğim adada'

Babası Mehmet Ali Erbil'in özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla uzun süre gündemden düşmeyen Yasmin Erbil bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre Yasmin Erbil son olarak Survivor All Star 2024’te yarışan sevgilisi Yiğit Poyraz’ı çok özlediğini söyledi. Erbil “Erkeğim adada. Kendisiyle görüşemiyorum. Ceza aldı” dedi.

yasmin yiğit

'ONA ÇOK LAFIM VAR AMA...'

Dominik’te bir evden yiyecek çalan Yiğit için babası Mehmet Ali Erbil’in söylediği “Hırsız bir damat istemem” sözüne çok kızan Yasmin, “Ona çok lafım var ama... Belli ki beni gıcık etmeye çalışıyor” karşılığını verdi.

yasmin yiğit

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