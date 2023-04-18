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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini şortuyla poz verdi! Beğeni butonu çöktü

18.04.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil bu defa süper mini şortuyla poz verdi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil süper mini şortuyla poz verdi! Beğeni butonu çöktü

Ece Ronay'ı taciz suçlamasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in her yaptığı olay oluyor. Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Yasmin Erbil Instagram'da cesur ve iddialı tarzını konuşturuyor.

Ünlü şovmenin küçük kızı Yasmin Erbil, bu defa süper mini şortu ile takipçilerini mest etti. Ünlü ismin 'Yaz kızı' notu ile paylaştığı fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır.

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1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

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Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitim görmüştür.

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Yasmin Erbil’in, Mehmet Ali Erbil’in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil’in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.

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