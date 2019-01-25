Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakımdaki 100. günü...

Ekim ayında düşme sonucu kaburgaları kırılan ve tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda 100 günü geride bıraktı.

Sezin Erbil, babasının sağlık durumunu sosyal medya hesabında paylaştı:

"Bugün hastanede 100. gün. Size verebileceğim yeni bir haberimiz yok. Babacığım çok güçlü. Allah'ın izni ile zamanla iyileşecek. Tek bildiğimiz daha yolumuz uzun ama çok zor günler geçirdik ve geçiriyoruz. O kadar çok şey öğrendim ki bu süreçte... Bu mübarek günde önce babacığıma sonra hasta olan herkese şifalar diliyorum"

