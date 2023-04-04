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Mehmet Aslantuğ neden TİP'ten milletvekili adayı olduğunu açıkladı: Beni siyasetin içine çeken bu sorumluluktur

04.04.2023 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili adayı ve oyuncu Mehmet Aslantuğ, canlı yayında gazeteci Candaş Tolga Işık'a açıklamalar yaptı. Siyasete neden girdiği anlatan Aslantuğ, "Giden çocukların burada tutunmak için çok çaba sarf ettiğini biliyoruz. Türkiye artık bambaşka bir sınavdan geçiyor, beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluktur. Sanatçı bir çok şeyi dert eder. 'Şimdi biz sanat yapıyoruz, bu işler bizim değil' demek çok saçma" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aslantuğ neden TİP'ten milletvekili adayı olduğunu açıkladı: Beni siyasetin içine çeken bu sorumluluktur

TİP Genel Başkanı Erkan Baş geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un milletvekili adaylığı tekliflerini kabul ettiğini açıklamıştı. Siyasete adım atan Aslantuğ, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın konuğu oldu ve merak edilenleri anlattı. Işık'ın "TİP size teklif getirmeseydi siyasete girer miydiniz?' sorusuna Mehmet Aslantuğ, "Hayır, girmezdim. 20 yıldır geliyor, merkez sağdan da geldi, merkez soldan da geldi." yanıtını verdi.

"BUNUN İÇİN BİR ÇOK ŞEYİ ÖTELEDİM"

Ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"TİP kültür sanat bürosuna dahil olan arkadaşlarla buluştuk. Yarattıkları heyecan dalgasının da uzun süredir takipçisiydim. Bir arada olursak daha mutlu olacaklarını dile getirdi. Bu beklentiyi boşa düşürmek yapı olarak yapmayacağım bir şey. Bunun için birçok şeyi ötelemiş oldum, bunların lafı bile olmaz çünkü o bireysel konfor alanını arkadaşlarımız terk etmiş, gençler terk etmiş, herkes bir sorumluluk üstleniyor. Son derece de barışçıl bir dille üstleniyor. "

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"TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR SINAVDAN GEÇİYOR"

"Türkiye artık bambaşka bir sınavdan geçiyor, bu net. Beni de siyasetin içine çeken bu sorumluluktur.Bunu zaten yıllar itibariyle hissediyordum. Biz bu ülkeyi seviyoruz kardeşim. Kimse bize bu sevdamızın bu sevgimizin şu yada bu ilişkiyle takasa çıkardığımızı iddia edemez, bu delilik akıl tutulması."

"SIRÇA KÖŞKLERDE YAŞAMIYORDUM"

"Bendeki siyaset merakı değil, halimden memnundum. Sırça köşkte yaşamıyordum bisikletime binerim. 2-3 yılda bir araba değiştirme heyecanlarıyla
bu işi yapmadım. Denize meraklıyım 40 yıldır, 25 yaşında ve son derece maliyetsizdir. Küçük burjuva heyecanlarıyla hayata tutunmadım, tutunanlarla sohbetlerimde duracağım yeri bildim. İktidar ve muktedir karşısında muhakkak bir duruş olmalıdır. Türkiye artık başka bir yerde, neredeyse hayati referandumlarda. "

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"SANATÇI MUHALİFTİR UYARIR"

"Benim siyaset merakım yok. Bu siyaset merakı değil, hepimizin hayatında siyaset var ama sanatla siyaseti çok ayrıştırmaya meraklı arkadaşlarımız var oysa çok iç içedir. Sanatçı muhaliftir, uyarır. Yaptığı işe politik iklimi dahil eder. Ekonomik travmaları, sosyolojik travmaları kendine dert edinir bunu iktidara, muktedire hatırlatır. Öyle sırça köşküne çekilip 'Şimdi biz sanat yapıyoruz, bu işler bizim değil' demek çok saçma."

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Mehmet Aslantuğ TİP Türkiye İşçi Partisi

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