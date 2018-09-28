Mehmet Aslantuğ'un dizisi Kardeş Çocukları'na yeni oyuncu

Star TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından olan Kardeş Çocukları'nın hazırlıkları sürüyor. Mehmet Aslantuğ'un 3 yıl aradan sonra yeniden ekrana döneceği Kardeş Çocuklarını'na usta bir isim daha katıldı. Son olarak Bir Mucize Olsun'da rol alan Murat Daltaban da Kardeş Çocukları'nda rol alacak.

Başrollerinde Mehmet Aslantuğ ve Ayça Bingöl'ün yer aldığı,yönetmenliğini Faruk Teber'in üstleneceği,senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "Kardeş Çocukları'nın yapımcılığını Gold Film üstleniyor.

Çekimlerine Ekim ayı gibi başlanması planlanan "Kardeş Çocukları"nda geçmişte iki kız kardeşin arasında kalan bir adamın etkileyici hikâyesi ekrana taşınacak. Cast ve senaryo çalışmaları devam eden dizinin senaryosunu 'Adını Feriha Koydum', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Fazilet Hanım ve Kızları' gibi çok izlenen dizileri kaleme alan Sırma Yanık yazıyor. Dizinin yönetmenliğini ise Faruk Teber yapacak.

