Mehmet Aslantuğ'un gençlik paylaşımı! 'Kendinden başka derdi olmayanlar...'

Sanat dünyasının örnek çifti Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın evlilikleri yıllardır mutlulukla sürerken; Mehmet Aslantuğ’un 33 yıl önce aşk yaşadığı iddia edilen Şehriban Emirli isimli kadının iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Emirli, Mehmet Aslantuğ'la aynı filmde oynadıklarını sonrasında aralarında tutkulu bir aşk yaşandığını öne sürmüştü. Aslantuğ bu iddiaları yalanlamıştı.

Mehmet Aslantuğ şimdi de yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gençlik halini paylaşan ünlü isim paylaşımına "KAPTANIN SEYİR DEFTERİ / Ah gençlik... Daha on beşindeyken ve kendini çoktan unutmuşken zaten; memleket aşkına baş uzatıp, fırsat eşitliği için meydan taşırırken; sanatsa mesela mesele, onda kendini değil, kendinde onu arayan; masum, masum, masum gençlik! Gönlünün zaten bir kapısı yokken, heybesinde kendinden başka derdi olmayanlar adına utanacağını nereden bileceksin!.." yazdı.

Aslantuğ'un bu paylaşımı ve yorumuna beğeni yağdı.