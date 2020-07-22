MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Aslantuğ'un gençlik paylaşımı! 'Kendinden başka derdi olmayanlar...'

Mehmet Aslantuğ'un gençlik paylaşımı! 'Kendinden başka derdi olmayanlar...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 11:01 | Son Güncelleme

Şehriban Emirli isimli bir kadının iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Mehmet Aslantuğ sosyal medyadan gençlik fotoğrafını paylaştı. Aslantuğ'un yorumu gündem oldu.

Mehmet Aslantuğ'un gençlik paylaşımı! 'Kendinden başka derdi olmayanlar...'

Sanat dünyasının örnek çifti Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan’ın evlilikleri yıllardır mutlulukla sürerken; Mehmet Aslantuğ’un 33 yıl önce aşk yaşadığı iddia edilen Şehriban Emirli isimli kadının iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Emirli, Mehmet Aslantuğ'la aynı filmde oynadıklarını sonrasında aralarında tutkulu bir aşk yaşandığını öne sürmüştü. Aslantuğ bu iddiaları yalanlamıştı.

Şehriban Emirli'den Mehmet Aslantuğ hakkında şoke eden iddialar! 'Zorla kürtaj...'Şehriban Emirli'den Mehmet Aslantuğ hakkında şoke eden iddialar! 'Zorla kürtaj...'

Mehmet Aslantuğ şimdi de yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Gençlik halini paylaşan ünlü isim paylaşımına "KAPTANIN SEYİR DEFTERİ / Ah gençlik... Daha on beşindeyken ve kendini çoktan unutmuşken zaten; memleket aşkına baş uzatıp, fırsat eşitliği için meydan taşırırken; sanatsa mesela mesele, onda kendini değil, kendinde onu arayan; masum, masum, masum gençlik! Gönlünün zaten bir kapısı yokken, heybesinde kendinden başka derdi olmayanlar adına utanacağını nereden bileceksin!.." yazdı.

Capture

Aslantuğ'un bu paylaşımı ve yorumuna beğeni yağdı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sözleri çığ gibi büyüdü! 'Ölmek istemiyorum'

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

Sosyal medya seferber olmuştu! Kaçırıldı sanılan damladan mesaj

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

İran'dan açık tehdit: Kesinlikle vuracağız

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Pınar Gültekin'i öldüren cani tutuklandı

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

Türkiye NAVTEX ilan etti! Yunanistan alarm durumuna geçti

Pınar Gültekin’in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı

Pınar Gültekin’in oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

O ismin 'zorla kürtaj' iddialarına flaş yanıt!

O ismin 'zorla kürtaj' iddialarına flaş yanıt!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Netflix Türkiye tepkisi! 'Biz kadın yasası bekliyorduk...'

Netflix Türkiye tepkisi! 'Biz kadın yasası bekliyorduk...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Paylaşımına kaynanasından tepki! 'Gelinin koca bi...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Masterchef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek kimdir? Danilo Zanna hayatı ve eşi!

Masterchef Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek kimdir? Danilo Zanna hayatı ve eşi!

Demet Evgar'dan İstanbul Sözleşmesi mesajı: Ruhu hastalanmış erkekleri...

'Yetkili kişilerin bunu idrak etmesi gerekir'

Billur Kalkavan bikinili pozuyla olay oldu

Yıllara meydan okuyor! Bikinili poz

Yeşim Salkım Murat Övüç'e tepki gösterdi! Yanıt şoke etti: Bana göz mü koydun?

Şoke eden yanıt! 'Bana göz mü koydun?'

Bahar Candan frikik verince sosyal medya karıştı!

Süper mini şortuyla frikik verdi! Bu halini paylaştı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan denizin ortasında kaldı

Bu halde kaldı! Kurtarma ekibi geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.