Mehmet isminin anlamı nedir? Türkiye'de kaç kişide var? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Türkiye'de 1 milyon 352 bin 731 kişide olan Mehmet ismi en sık tercih edilen erkek isimlerinin başında geliyor. Bunun yanı sıra çoğu zaman aileler çocuklarına isim verirken bu ismin yanına bir isim daha ekleyebiliyor. İsim seçimi sırasında isimlerin anlamları da önem taşıdığı için Mehmet isminin anlamı nedir diye araştırma yapılıyor. İşte Mehmet ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

MEHMET İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mehmet isminin oldukça özel bir anlamı bulunuyor. "Övülmüş" anlamına sahip olan bu isim, Muhammet isminin de Türkçesi. Hz. Muhammed'in adından türemiş olan Türkçe bir erkek ismidir. İsmin ilk olarak Mehemmet şeklinde okunduğu, sonrasında da zaman içerisinde Mehmet haline geldiği biliniyor.

Bazı aileler bu adın Kur'an'da geçip geçmediğini de merak ediyor. Saygılı, sevgi dolu ve merhametli kişilere işaret eden bu ad, Kur'an'da geçmiyor. Fakat uzun hali olan Muhammed, İslam peygamberine seslenilmiş olan çok sayıda ayette kullanılıyor. Bu isme sahip çok sayıda ünlü isim de var. İşte o isimlerden birkaçı: