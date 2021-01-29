Mehmet isminin anlamı nedir? Türkiye'de kaç kişide var? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Türkiye'de 1 milyon 352 bin 731 kişide olan Mehmet ismi en sık tercih edilen erkek isimlerinin başında geliyor. Bunun yanı sıra çoğu zaman aileler çocuklarına isim verirken bu ismin yanına bir isim daha ekleyebiliyor. İsim seçimi sırasında isimlerin anlamları da önem taşıdığı için Mehmet isminin anlamı nedir diye araştırma yapılıyor. İşte Mehmet ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...
Mehmet isminin oldukça özel bir anlamı bulunuyor. "Övülmüş" anlamına sahip olan bu isim, Muhammet isminin de Türkçesi. Hz. Muhammed'in adından türemiş olan Türkçe bir erkek ismidir. İsmin ilk olarak Mehemmet şeklinde okunduğu, sonrasında da zaman içerisinde Mehmet haline geldiği biliniyor.
Bazı aileler bu adın Kur'an'da geçip geçmediğini de merak ediyor. Saygılı, sevgi dolu ve merhametli kişilere işaret eden bu ad, Kur'an'da geçmiyor. Fakat uzun hali olan Muhammed, İslam peygamberine seslenilmiş olan çok sayıda ayette kullanılıyor. Bu isme sahip çok sayıda ünlü isim de var. İşte o isimlerden birkaçı:
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Mehmet isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Ticareti çok seven ve ticari zekası gelişmiş olan bu kişilerin genellikle çevreleri tarafından iş kurmaları ve patron olmaları bekleniyor. Böylece başarıya ulaşmaları kolaylaşıyor. Mücadeleci yapıları sayesinde ise önlerine çıkan her zorluğun üstesinden gelebiliyorlar. Sakin yapıları, zor ve karmaşık durumlarda telaş yaşamalarını önlüyor. Bu sayede daha mantıklı kararlar alabiliyorlar. Genelde duygularını anlatmakta zorlanan bu kişiler, yine de hislerini açıklamaktan da geri durmuyorlar.
Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde Türkçe kökenli ve erkek ismi olarak belirtilen bu ad için Muhammet ismine bir yönlendirme yapılıyor. Muhammet isminin manası için ise övülmüş anlamının yanı sıra Hz. Muhammed'in adlarından biri açıklaması bulunuyor. Bu isim ise Arapça kökenli. Manasının ve analizinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak bu isimlerin fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor. Bu göre bu isme sahip olan kişiler;
Özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün olan bu kişilerin, egoları ve yaratıcılıkları üst seviyede oluyor. Kendilerine bir miktar düşkün olmalarına rağmen liderlik özellikleri ile biliniyorlar. Hırslı yapıları zaman zaman avantaj sağlasa da aşırıya kaçmamaları önem taşıyor. Hayatta başarılı ve mutlu olabilmeleri için aceleci davranmaktan ve hükmedici olmaktan geri durmalarında fayda var.
Mehmet isminin yanına yakışan isim olarak ise Ali, Can, Akif, Emin, Alp, Eren, Efe, Ozan, Ege, Yiğit isimleri önerilebiliyor. Bununla beraber aslında pek çok aile, seçtikleri herhangi bir ismin önüne bu ismi de ekleyerek çocuğuna iki isim verebiliyor. Dolayısıyla bu ismin her isimle uyumlu olabileceğini söylemek mümkün.
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