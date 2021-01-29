HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Mehmet isminin anlamı nedir? Türkiye'de kaç kişide var? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Mehmet isminin anlamı nedir? Türkiye'de kaç kişide var? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

29.01.2021 14:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mehmet isminin anlamı nedir? Türkiye'de kaç kişide var? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Anne ve baba olacak kişilerin dünyaya gelecek çocuklarına verecekleri ismi seçerken biraz zorluk yaşadıkları biliniyor. Bu noktada kimi aileler klasik isimleri tercih ederken bazı aileler de farklı isimlere odaklanabiliyor. İnsanların çocuklarına en sık verdiği isimlerden bir tanesi ise Mehmet ismi. Genellikle bir başka isimle beraber kullanılıyor. Bu nedenle Mehmet isminin anlamı nedir diye araştırma yapılıyor. İşte Mehmet ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

Türkiye'de 1 milyon 352 bin 731 kişide olan Mehmet ismi en sık tercih edilen erkek isimlerinin başında geliyor. Bunun yanı sıra çoğu zaman aileler çocuklarına isim verirken bu ismin yanına bir isim daha ekleyebiliyor. İsim seçimi sırasında isimlerin anlamları da önem taşıdığı için Mehmet isminin anlamı nedir diye araştırma yapılıyor. İşte Mehmet ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

MEHMET İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Mehmet isminin oldukça özel bir anlamı bulunuyor. "Övülmüş" anlamına sahip olan bu isim, Muhammet isminin de Türkçesi. Hz. Muhammed'in adından türemiş olan Türkçe bir erkek ismidir. İsmin ilk olarak Mehemmet şeklinde okunduğu, sonrasında da zaman içerisinde Mehmet haline geldiği biliniyor.

Bazı aileler bu adın Kur'an'da geçip geçmediğini de merak ediyor. Saygılı, sevgi dolu ve merhametli kişilere işaret eden bu ad, Kur'an'da geçmiyor. Fakat uzun hali olan Muhammed, İslam peygamberine seslenilmiş olan çok sayıda ayette kullanılıyor. Bu isme sahip çok sayıda ünlü isim de var. İşte o isimlerden birkaçı:

  • Mehmet Ali Alabora
  • Mehmet Ali Erbil
  • Mehmet Okur
  • Mehmet Aslantuğ
  • Mehmet Günsür
  • Mehmet Yalçınkaya
  • Mehmet Ali Birand

MEHMET İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Mehmet isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • M: Ticarete yatkın, ticari zekası olan
  • E: Problemlerinden kurtulmak konusunda büyük mücadele gösteren
  • H: Durağan, sakin, durgun, dingin
  • M: Ticarete yatkın, ticari zekası olan
  • E: Problemlerinden kurtulmak konusunda büyük mücadele gösteren
  • T: Duygularını açmakta zorluk yaşayan

Ticareti çok seven ve ticari zekası gelişmiş olan bu kişilerin genellikle çevreleri tarafından iş kurmaları ve patron olmaları bekleniyor. Böylece başarıya ulaşmaları kolaylaşıyor. Mücadeleci yapıları sayesinde ise önlerine çıkan her zorluğun üstesinden gelebiliyorlar. Sakin yapıları, zor ve karmaşık durumlarda telaş yaşamalarını önlüyor. Bu sayede daha mantıklı kararlar alabiliyorlar. Genelde duygularını anlatmakta zorlanan bu kişiler, yine de hislerini açıklamaktan da geri durmuyorlar.

Kayra isminin anlamı nedir? Ünlü sunucu da o ismi tercih etti! Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimlerKayra isminin anlamı nedir? Ünlü sunucu da o ismi tercih etti! Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

MEHMET İSMİNİN MANASI

Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde Türkçe kökenli ve erkek ismi olarak belirtilen bu ad için Muhammet ismine bir yönlendirme yapılıyor. Muhammet isminin manası için ise övülmüş anlamının yanı sıra Hz. Muhammed'in adlarından biri açıklaması bulunuyor. Bu isim ise Arapça kökenli. Manasının ve analizinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak bu isimlerin fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor. Bu göre bu isme sahip olan kişiler;

Özgürlüğüne ve bağımsızlığına düşkün olan bu kişilerin, egoları ve yaratıcılıkları üst seviyede oluyor. Kendilerine bir miktar düşkün olmalarına rağmen liderlik özellikleri ile biliniyorlar. Hırslı yapıları zaman zaman avantaj sağlasa da aşırıya kaçmamaları önem taşıyor. Hayatta başarılı ve mutlu olabilmeleri için aceleci davranmaktan ve hükmedici olmaktan geri durmalarında fayda var.

Mehmet isminin yanına yakışan isim olarak ise Ali, Can, Akif, Emin, Alp, Eren, Efe, Ozan, Ege, Yiğit isimleri önerilebiliyor. Bununla beraber aslında pek çok aile, seçtikleri herhangi bir ismin önüne bu ismi de ekleyerek çocuğuna iki isim verebiliyor. Dolayısıyla bu ismin her isimle uyumlu olabileceğini söylemek mümkün.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Ünlü sunucu da oğlu için onu tercih ettiÜnlü sunucu da oğlu için onu tercih etti
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

10 gündür haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Yürek yakan kare! 10 gündür haber alınamıyordu

Dünyanın en uzun boylu köpeği hayatını kaybetti

Dünyanın en uzun boylu köpeğinden üzen haber

Çamur akan şelalede gençlerin tehlikeli eğlencesi

Akılalmaz görüntüler yürekleri ağza getirdi

Kayra isminin anlamı nedir? Ünlü sunucu da o ismi tercih etti! Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Ünlü sunucu da oğlu için onu tercih etti

Kahreden olay! Yıkmaya çalıştığı duvarın altında kalıp hayatını kaybetti

Kahreden olay! Yıkmaya çalıştığı duvarın altında can verdi

Eslem isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Çocuğunuza bu ismi koymayı düşünüyorsanız...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.