Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı

AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Mehmet Metiner, katıldığı tartışma programında canlı yayında ablasının vefat haberini aldı. Bir süre telefonuyla ilgilenen Metiner, mesajlaştıktan sonra söze girerek “Ablam hastanede tedavi görüyordu. Entübe haldeydi. Vefat haberini aldım” dedi. Metiner, daha sonra müsaade isteyerek canlı yayından ayrıldı.

Programın diğer konukları da Metiner stüdyodan ayrılmadan önce başsağlığı diledi.

SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞIM YAPTI

Daha sonra Twitter hesabından paylaşım yapan Mehmet Metiner “Ablam Asiye Yılmaz yakalandığı kovid illetine yenik düştü. İki ay önce aynı illetten kaybettiğim babamdan sonra 71 yaşındaki ablamı da kaybettim. Bir yanım daha eksildi dostlar. Üzüntüm sonsuz. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle.” ifadelerini kullandı.

Ablam Asiye Yılmaz yakalandığı kovid illetine yenik düştü.



İki ay önce aynı illetten kaybettiğim babamdan sonra 71 yaşındaki ablamı da kaybettim.



Bir yanım daha eksildi dostlar.



Üzüntüm sonsuz.



Mekanı cennet olsun.



Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle.

???????????????? — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) December 10, 2021



