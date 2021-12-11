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Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı

11.12.2021 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başak Şengül’ün sunduğu, CNNTürk ekranlarında yayınlanan Akıl Çemberi programına konuk olan gazeteci ve AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner ablasının vefat haberini canlı yayında aldı. Metiner’in aldığı acı haberi programda duyurmasının ardından canlı yayında Başak Şengül, Nedim Şener, Mete Yarar ve Murat Gezici de büyük şok ve üzüntü yaşadı. Metiner, daha sonra Twitter hesabından da bir açıklama yaptı.

Mehmet Metiner acı haberi canlı yayında aldı

AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Mehmet Metiner, katıldığı tartışma programında canlı yayında ablasının vefat haberini aldı. Bir süre telefonuyla ilgilenen Metiner, mesajlaştıktan sonra söze girerek “Ablam hastanede tedavi görüyordu. Entübe haldeydi. Vefat haberini aldım” dedi. Metiner, daha sonra müsaade isteyerek canlı yayından ayrıldı.

Programın diğer konukları da Metiner stüdyodan ayrılmadan önce başsağlığı diledi.

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SOSYAL MEDYADAN DA PAYLAŞIM YAPTI

Daha sonra Twitter hesabından paylaşım yapan Mehmet Metiner “Ablam Asiye Yılmaz yakalandığı kovid illetine yenik düştü. İki ay önce aynı illetten kaybettiğim babamdan sonra 71 yaşındaki ablamı da kaybettim. Bir yanım daha eksildi dostlar. Üzüntüm sonsuz. Mekanı cennet olsun. Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle.” ifadelerini kullandı.


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koronavirüs (Covid-19) canlı yayın Mehmet Metiner
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