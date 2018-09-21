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Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.09.2018 02:33 | Son Güncelleme

11 yıl önce rahim ağzı kanserini yenen Mehtap Ar’ın birkaç aydır hastanede tedavi altında olduğu ortaya çıktı. Hastalığının nüksettiği iddialarına ise ablası Müjde Ar yanıt verdi.

Mehtap Ar yoğun bakıma kaldırıldı

10 yıl önce hayatını kaybeden ünlü söz yazarı Aysel Gürel’in kızı Mehtap Ar, yıllar önce rahim ağzı kanserine yakalanmış, uzun tedavi sürecinin sonunda hastalığı yenerek eski sağlığına kavuşmuştu. Ancak Ar’ın bir süredir yine ciddi sağlık sorunları yaşadığı ve tedavisine hastanede devam edildiği ortaya çıktı.

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'ABLANIZ SİZİ KANDIRIYOR, ÖLÜYORSUNUZ'

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, Koç Üniversitesi Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde olduğu öğrenilen Mehtap Ar’la ilgili eski hastalığının nüksettiği yönündeki haberlere, usta oyuncunun ablası Müjde Ar yanıt verdi:

“Mehtap geçen şubat ayında hastalandı. Hastanede olduğumuz doğru ama onkoloji bölümünde değiliz. Şu kadarını söyleyeyim, biz kendi isteğimizle, daha iyi bakılması için onu yoğun bakıma aldırdık. Çünkü normal odada çok misafiri oluyordu, dinlenemiyordu. Hatta bazıları arayıp ‘Ablanız sizi kandırıyor, ölüyorsunuz’ bile demiş, Allah aşkına bu yapılır mı? Kendisini bugün yarın normal odaya alıyoruz.”

ŞÜKRAN OVALI ZİYARET ETMİŞTİ
Mehtap Ar’ı bir süre önce evinde ziyaret eden Şükran Ovalı, Müjde ve Mehtap Ar ile verdiği bu pozu sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

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