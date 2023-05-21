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Meksika’da arazi aracı yarışına silahlı saldırı! 10 ölü, 9 yaralı

21.05.2023 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Baja California eyaletindeki araba yarışı etkinliğine düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Meksika’da arazi aracı yarışına silahlı saldırı! 10 ölü, 9 yaralı

Meksika’nın Baja California eyaletinde yer alan Ensenada şehrindeki yerel arazi aracı yarışı etkinliğine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında yarışçıların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

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Görgü tanıkları, saldırganların gri bir minibüs ile bölgeye geldiklerini, uzun namlulu silahlarla yarışçılara saldırdıklarını ve tekrar minibüse binerek kaçtıklarını söyledi. Baja California Eyalet Başsavcılığı, saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı. (İHA)

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