Meksika'da kan donduran cinayet! 2 kadın, aracın bagajında yakılarak öldürüldü

Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Celaya şehri kan donduran kadın cinayetiyle sarsıldı.

ARACIN BAGAJINA KİLİTLEYİP ATEŞE VERDİLER

Kartel mensubu olduğu iddia edilen bir grup silahlı saldırgan, 2 kadını siyah bir aracın bagajına kilitledi. Saldırganlar daha sonra benzin dökerek aracı ateşe verdi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Çevredeki kişiler yanan aracı fark ederek durumu acil yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü ve bagajı açtıklarında kısmen kömürleşmiş 2 kadının cansız bedenine ulaştı.

TEHDİT İÇERİKLİ NOT

Aracı ateşe verdikten sonra kaçan silahlı kişiler tarafından olay yerine tehdit içerikli bir de not bırakıldı. Suçluların yazdıkları notta Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli’nin adını kullandığı görüldü.

HENÜZ YAKALANAMADILAR

Guanajuato eyaleti başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ulusal Muhafızlar olaydan hemen sonra şehirde zanlıları aramaya başladı ancak zanlılar henüz yakalanamadı.

Guanajuato Eyaleti Valisi Diego Sinhue Rodriguez olayın ardından yaptığı açıklamada, bölgede son günlerde şiddetin arttığını vurgularken, güvenlik için helikopter uçuşlarının ve polis devriyelerinin artırıldığını belirtti. (İHA)





