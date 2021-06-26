Meksika'da koronavirüs vakaları artıyor! Hastalara otoparkta bakılacak

Meksika Sosyal Güvenlik Kurumu, eyaletteki hastanelerin otoparklarında 30-40 yataklı servislerin açılacağını bildirdi.

Ülke genelinde hastanelerdeki doluluk oranını yüzde 17 olmasına rağmen bu eyaletteki Kovid-19 vaka artışı nedeniyle yetkililer, hastane otoparklarının hastaların hizmetine açılacağını duyurdu.

Meksika’da hastane otoparkları daha önce de bu şekilde hizmet vermiş ancak virüse yakalanan hasta sayısının azalmasıyla söz konusu uygulama kaldırılmıştı.

2 MİLYON 498 BİN VAKA KAYDEDİLDİ

Ülkede salgının başından bu yana 2 milyon 498 bin 357 vaka kaydedildi, virüse yakalanan 232 bin 346 kişi yaşamını yitirdi.

