Meksika'da timsah saldırısı! 12 metrelik timsahın dişleri arasında kaldı: Öleceğimi düşündüm

Meksika sahilinde gece yarısı yüzmeye giderken dev bir timsahın saldırısına uğrayan genç mucizevi bir şekilde hayatta kaldı.

18 yaşındaki Kiana Hummel, 12 metre uzunluğundaki canavar ona saldırdığında Puerto Vallerta'daki Marriot beldesinin yakınında arkadaşıyla okyanusa gece yarısı dalış yapıyordu.

SUYUN ALTINA ÇEKMEYE ÇALIŞTI

Hummel, timsahın bacağını tuttuğunu ve yardım için çığlık atarken onu suya çekmeye çalıştığını söyledi. Korkan genç, su altına çekilirken sakin kalmaya çalıştığını ve onu bırakana kadar da timsaha vurduğunu dile getirdi.

Sol ayak bileğinin timsah tarafından ısırıldığını söyleyen genç verdiği demeçte, ''Sudan çıkmayı başarabildiğim anda sadece, lütfen beni bırakma dediğimi hatırlıyorum. O ikinci seferde çıkacağımı düşünmemiştim. Bu gerçekten çok kötüydü. Öleceğimi düşündüm'' şeklinde konuştu.

''TİMSAHIN SUDAN ÇIKTIĞI ANI ASLA UNUTMAYACAĞIM''

Tanıklar arasında, Hummel'in çığlıklarını duyan ve korkmuş gencin yardımına koşan, Sarah Laney de vardı. ABC7'ye konuşan Laney, "Kesinlikle şimdiye kadar yaşadığım en çılgın, en korkunç şeylerden biriydi. Dürüst olmak gerekirse, timsahın kafasının suyun üzerine çıktığını asla unutmayacağım. Sadece şoka girdim. Genç kızın çığlıkları hep aklımda kalacak" dedi.

BİR SÜRE YÜRÜYEMEYECEK

Genç kızın herhangi bir uzvunu kaybetmediği hatta hayatta olduğu için şanslı olduğu belirtilirken bir süre hastanede tedavi göreceği bildirildi. Hummel'in kemiğe kadar uzanan geniş kas ve doku hasarı var ve bu onun bir süre yürüyemeyeceği anlamına geliyor.

Otel artık daha fazla misafirin zarar görmesini önlemek için güvenlik önlemlerini iyileştirdi.



