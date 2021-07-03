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  4. Meksikalı fenomen, Avrupa Sinovac aşısını kabul etmeyince İstanbul'da kaldı: Benim güzel Türkiye'm

Meksikalı fenomen, Avrupa Sinovac aşısını kabul etmeyince İstanbul'da kaldı: Benim güzel Türkiye'm

03.07.2021 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’dan Avrupa’ya seyahat etmek üzere babası ile uçağa binen YouTube fenomeni Luisito Comunica, aktarma yapmak üzere İstanbul Havaalanına geldi. Ancak fenomenin babası, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından henüz onaylanmayan Çin aşısı Sinovac'ı yaptırdığı için uçağa alınmayınca rotaları değişti. Önce İstanbul'u gezmeye karar veren ünlü fenomen, “Her şeye rağmen buradayız benim güzel Türkiye’m. Şimdi eğlenme zamanı” dedi.

Meksika’nın en ünlü sosyal medya fenomenlerinden biri olan Luisito Comunica, babası ile Avrupa’ya gitmek üzere ülkesinden uçağa binerek aktarma noktası olan İstanbul Havalimanı'na geldi. Ancak ikilin seyahati "aşı" engeline takıldı. Comunica sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, babasının Çin merkezli Sinovac şirketinin ürettiği korona virüs aşısını yaptırdığı için uçağa binmesine izin verilmediğini söyledi. Comunica havalimanında çektiği videoda, “Çok talihsiz bir durum. Babamın Sinovac aşısı var ve Avrupa’ya seyahat için kabul etmiyorlar” ifadelerini kullandı. Durumu çözüme kavuşturana kadar Türkiye’de kalacaklarını dile sosyal medya fenomeni, “Yani Sinovac aşınız varsa bilin ki Avrupa'ya seyahat edemiyorsunuz” dedi. Comunica Avrupa'nın kendilerini kabul etmediklerini işaret ederek, "Bizi resmen top gibi sektirdiler" diye konuştu.

TÜRKİYE'Yİ BEĞENDİ, BABASININ DA TANIMASINI İSTEDİ

Luisito daha sonra paylaştığı videoda havaalanında birçok görevli ile görüştüklerini, bir görevlinin aşı problemi yaşamayacakları bir ülkeye seyahat etmeleri tavsiyesinde bulunduğunu ve Sırbistan’a geçmeye karar verdiklerini söyledi. Daha önce Türkiye’ye gelen ve Türkiye'yi çok beğendiğini dile getiren Comunica, babasının da Türkiye'yi tanımasını istediği için yolculuk planlarını değiştirdiklerini ifade etti. Bir süre Türkiye’de kalacaklarını dile getiren Comunica, daha sonra Sırbistan’a geçeceklerini söyledi.

''HER ŞEYE RAĞMEN BURADAYIZ BENİM GÜZEL TÜRKİYE'M''

İstanbul gezisinde çektiği videosunda boğazdan geçerken müzik eşliğinde eğlendiği görülen Comunica paylaşımına, “Her şeye rağmen buradayız benim güzel Türkiye’m. Şimdi eğlenme zamanı” notunu düştü.
Şu anda Avrupa Birliği ülkelerine yalnızca Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarından birini yaptıranların girişine izin veriliyor. Ancak İspanya gibi bazı üye ülkeler ise Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan Sinovac aşısını yaptıran yolcuların da ülkeye girişinin mümkün olduğunu belirterek söz konusu kişileri ülkeye kabul ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
youtube koronavirüs (Covid-19) Meksika
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