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Melek Baykal sitem etti! "İzin verenler utansın"

02.03.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cennet Mahallesi, Ferhunde Hanımlar, Hayat Bağları gibi dizilerde yer alan usta oyuncu Melek Baykal sosyal medyayı aktif kullanıyor. Baykal son olarak İstanbul'un bir halini paylaşarak sitem etti.

Melek Baykal sitem etti! "İzin verenler utansın"

Kahramanmaraş depremleri sonrası sosyal medyayı daha aktif kullanan usta oyuncu Melek Baykal sitem dolu paylaşımıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşı oyuncu Kazım Akşar'ın ölümüyle yıkılan Melek Baykal son paylaşımında İstanbul'un eski ve yeni haline dair duygularını aktardı.

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Melek Baykal "Güzelim şehrim İstanbul seni bu hale getirenler, izin verenler utansın! Ben 1968'li yıllarını yaşadım İstanbul'un. Bu halini gördükçe kalbim acıyor" dedi.

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Kahramanmaraş depremleri sonrası olası İstanbul depremi gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da deprem seferberliği çerçevesinde öncelikli yapılacak işleri anlatmıştı.

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Melek Baykal sosyal medya Oyuncu

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