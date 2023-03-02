Melek Baykal sitem etti! "İzin verenler utansın"

Kahramanmaraş depremleri sonrası sosyal medyayı daha aktif kullanan usta oyuncu Melek Baykal sitem dolu paylaşımıyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz günlerde arkadaşı oyuncu Kazım Akşar'ın ölümüyle yıkılan Melek Baykal son paylaşımında İstanbul'un eski ve yeni haline dair duygularını aktardı.

Melek Baykal "Güzelim şehrim İstanbul seni bu hale getirenler, izin verenler utansın! Ben 1968'li yıllarını yaşadım İstanbul'un. Bu halini gördükçe kalbim acıyor" dedi.

Kahramanmaraş depremleri sonrası olası İstanbul depremi gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da deprem seferberliği çerçevesinde öncelikli yapılacak işleri anlatmıştı.

