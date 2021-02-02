HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

02.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Antalya'da 2 çocuk annesi Melek İpek'in (31), kendisini dövüp, işkence yaptığını iddia ettiği 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldürdüğü olaya ilişkin hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İddianamede, olayın meşru müdafaa olmadığı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile yargılanıp tahrik indirimi uygulanması istendi.

Döşemealtı ilçesinde servis şoförlüğü yapan Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı. Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Çiftin çocukları 9 yaşındaki C. ve 7 yaşındaki İ., annenin yakınlarına teslim edildi.

Melek İpek'in tutukluluğuna yapılan itiraza ret!Melek İpek'in tutukluluğuna yapılan itiraza ret!

savci-mesru-mudafaa-yok-dedi-melek-ipek-icin-muebbet-istedi_8514_dhaphoto1

"MEŞRU MÜDAFAA DEĞİL"

Ramazan İpek'in öldürülmesine ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker imzasını taşıyan iddianamede, eşi kasten öldürmek suçundan sanığın ömür boyu hapsi istendi. Savcı, olayın meşru müdafaa olmadığını, sanığın tahrik indiriminden yararlanmasını istedi.

Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak. (DHA)

savci-mesru-mudafaa-yok-dedi-melek-ipek-icin-muebbet-istedi_8514_dhaphoto2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar O kent 6 kez sallandı! Evlerine girmeye korkuyorlar
Kadıköy'de 7 gün süreyle yasaklandıKadıköy'de 7 gün süreyle yasaklandı
02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2? 02 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 2?

En Çok Okunan Haberler

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Manisa Ahmetli'de ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Sakarya'da parçalanmış cesedin sırrı çözüldü: Katil eşi ve sevgilisi çıktı

Parçalanmış ceset bir ili dehşete düşürmüştü! Flaş detaylar

Kadıköy Kaymakamlığı duyurdu: 7 gün süreyle yasaklandı

Kadıköy'de 7 gün süreyle yasaklandı

Maske takmayıp polise direnen kurye için flaş karar!

Maske takmayıp polise direnen kurye için flaş karar!

Son dakika... Eski korgeneral Metin İyidil'e hapis cezası

Eski korgeneral Metin İyidil'e hapis cezası

12 milyon TL'lik vurgun! Hastaların kimlik bilgilerini kullanmışlar

Dudak uçuklatan vurgun! Hastaların kimlik bilgilerini kullanmışlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.