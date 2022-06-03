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  4. Melek Mosso'nun bu sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı!

Melek Mosso'nun bu sözleri dakikalarca ayakta alkışlandı!

03.06.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde magazin dünyasında büyük tartışma yaratan ve konserleri iptal edilen Melek Mosso Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde çıktığı sahnede açıklamalar yaptı. Açıklamaları sonrası yüzlerce kişi tarafından alkışlanarak desteklendi.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 15 bin kişilik bir konser veren Melek Mosso, konserlerinin yasaklanmasına ilişkin şu açıklamaları yaptı;

"ASLA VE ASLA VAZGEÇMİYORUM"

Bir gün özgürce giyinebildiğimiz. Özgürce konuşabildiğimiz, saçımızın şekliyle vücudumuzun rengiyle, kahkahamızla, üslubumuzla, kurduğumuz cümlelerle, bizle, varlığımızla, hayatta bütün olacağımız günlerin hayalini kuruyorum. Bu hayali istemekten onun için şarkı söylemekten konuşmaktan asla ve asla vazgeçmiyorum. Her şeyin çekirdekte başladığına inanıyorum burada kadın erkek değil insan olarak konuşuyorum.

"BİR EL, BİR SES YÜKSELİYORSA..."

Lütfen babam, abim, kardeşim, amcam, dayım, sevgilim, kuzenim, kankam diye ayırt etmeyin. Bir el bir ses yükseliyorsa, kadınıyla erkeğiyle onun önünde durun. Ve bizimle birlikte yeri geldiğinde yürüyün dostlar. Biz kızlar zaten bu dünyada hakkımızı sürekli savunmak zorunda bırakıldık. Maalesef bütün dünyada böyle. Arkamızda durmanıza hiç gerek yok. Biz taş gibi yürüyoruz yanımızda durun yeter. Şeklinde konuştu.

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Melek Mosso
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