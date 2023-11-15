MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melek Mosso'nun eşiyle ilgili itirafı herkesi şaşırttı! 'Benden daha ünlü sevgilileri olmuş'

Melek Mosso'nun eşiyle ilgili itirafı herkesi şaşırttı! 'Benden daha ünlü sevgilileri olmuş'

15.11.2023 16:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Melek Mosso iki yıldır aşk yaşadığı oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile Ekim ayında nikah masasına oturmuştu. BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Melek Mosso özel hayatına dair açıklamalarıyla gündem oldu. Ünlü ismin eşiyle ilgili itirafları ise herkesi şaşırttı.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Melek Mosso, 2021 yılında tanıştığı oyuncu ve manken Serkan Sağdıç ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Ünlü şarkıcı Ekim ayında sevgilisi ile nikah masasına oturdu.

BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programına konuk olan Mosso eşiyle ilgili itiraflarıyla gündem oldu. Önce eşi ile tanışmasını anlatan Mosso, “Serkan ile internette tanıştık. Çok çekimserdi. İlk başta ünlüyüm diye istemedi. Görüşmeyi kestik” dedi.

MELEK MOSSO

Samimi itiraflarına devam eden Mosso, “1.5 yıl sonra tekrar bir araya geldik. Serkan’ın çevresinden fitne sokmaya çalışan çok oldu. Meğer bizim piyasadan benden daha ünlü sevgilileri olmuş. Baktı ki, bende o hal ahval yok, ev kızı gibiyim!” diyerek herkesi şaşırttı.

Melek Mosso nişan

Melek Mosso, "Kirpiklerin" isimli şarkısının klip çekimlerinde tanıştığı model Serkan Sağdıç ile uzun bir süre birliktelik yaşadı. 2 yıldır beraber olan çift, aile arasında yaptıkları sade bir törenle geçtiğimiz aylarda nişanlanmıştı.

Melek Mosso düğün

Nişanlılık süresini fazla uzatmak istemeyen çift, geçtiğimiz Ekim ayında da nikah masasına oturdu. Ünlü çiftin Mersin'de gerçekleşen düğün törenine yakın dostları akın etti.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni aşkı bakın kim çıktı! Güzelliğiyle büyülediYeni aşkı bakın kim çıktı! Güzelliğiyle büyüledi
Milyonluk reklam teklifini reddetti! Sebebi bakın neymiş Milyonluk reklam teklifini reddetti! Sebebi bakın neymiş
Ev değiştirdi! Kira fiyatı dudak uçuklattı Ev değiştirdi! Kira fiyatı dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso ele serkan sağdıç
En Çok Okunan Haberler
İkinci el arabada yeni dönem! Satamayınca kiralamaya başladılar

İkinci el arabada yeni dönem! Satamayınca kiralamaya başladılar

Esenyurt'ta ilginç anlar! İki kez polis bastı, eşyalar camdan aşağıya atıldı

Esenyurt'ta ilginç anlar! İki kez polis bastı, eşyalar camdan aşağıya atıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti: Onlar da KDV’ye dahil olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti: Onlar da KDV’ye dahil olacak

Gözleri bağlanıp kıyafetleri çıkarıldı, bilinmeyen yere götürüldüler

Gözleri bağlanıp kıyafetleri çıkarıldı, bilinmeyen yere götürüldüler

Dilan Polat'ın ardından hepsi radara girdi! Ortak nokta neden Dubai?

Dilan Polat'ın ardından hepsi radara girdi! Ortak nokta neden Dubai?

Bisikletli kadını takip edip, mastürbasyon yaptı! İğrenç olayda yeni gelişme

Bisikletli kadını takip edip, mastürbasyon yaptı! İğrenç olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Nişanlısı ve kuzeninin ihanetini canlı yayınla ifşa etti

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Çocuk hastalarının görüntülerini yapay zekayla pornografiye çevirdi

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Tabak tabak yemek yedi! Hesabı ödememek için öyle bir şey yaptı ki...

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.