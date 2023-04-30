Melis Sezen'in sevgilisi Atilla Bingöl kimdir, nereli, kaç yaşında? Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in yeni aşkı Atilla Bingöl'ün hayatı

Melis Sezen, ünlü iş adamı Atilla Bingöl ile görüntülendi. Ünlü müzik yapımcısı Erol Köse'nin paylaşımı sonrası sosyal medya yıkıldı. Melis Sezen'in sevgilisi Atilla Bingöl gündeme bomba gibi düşen haberler sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in yeni aşkı Atilla Bingöl hayatı ve biyografisi...

ATİLLA BİNGÖL KİMDİR?

Atilla Bingöl, 18 Kasım 1981'de İzmir'de dünyaya geldi.

Atilla Bingöl, iş hayatına 2000 yılında başladı.

2016 yılında bugün çok bilinen bie restoranı kuran Atilla Bingöl, 2020'de akıllı mnutfaklara yönelik bir zinciri hayata geçirdi.

Atilla Bingöl bir lojistik firmasının da kurucusudur.

MELİS SEZEN VE ATİLLA BİNGÖL SEVGİLİ Mİ?

Melis Sezen, iş adamı Atilla Bingöl ile görüntülendi. Büyük aşkı ünlü müzik yapımcısı Erol Köse ifşa etti.

Melis Sezen'in ünlü iş adamının sahibi olduğu restoranda görüntülendiği öne sürüldü.



