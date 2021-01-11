Melis Sezen kimdir? Arda’yı darma duman etti! Melis Sezen kaç yaşında, nereli? Melis Sezen sevgilisi kim?

Melis Sezen Sadakatsiz dizisindeki performansıyla her hafta seyircileri ekran başına kilitlerken bu kez yemek yapma performansıyla ekranlara geldi. Sezen, Arda ile Omuz Omuza programında yemekle ilgili hünerlerini ortaya koyarken programda keyifli anlar yaşandı. İzleyiciler tarafından ise ünlü isimle ilgili çok sayıda detay araştırılıyor. Peki, Melis Sezen kaç yaşında? Melis Sezen nereli? İşte detaylar…

ARDA’YI DARMA DUMAN ETTİ

10 Ocak Pazar günü ekranlara gelen programın 74. bölümünde konuk isim Melis Sezen oldu. Sezen Arda’nın direktifleri ile Beurre Blanc Soslu Tavuk Degrade yapmaya çalışırken başına gelmeyen kalmadı. Arda’nın direktiflerini kaçıran Sezen, Arda’ya yetişmeye çalışırken ortaya koyduğu performans ve unuttuğu malzemeler ise güne damga vurdu. Finalde ortaya çıkan yemek ise iki ismi de oldukça eğlendirdi. Keyifli bölümün ardından televizyon izleyicileri tarafından ünlü oyuncu ile ilgili araştırma da yapılıyor. İşte hakkında tüm merak edilenler...

MELİS SEZEN KİMDİR?

2 Ocak 1997 İstanbul doğumlu olan Melis Sezen yaş olarak şu anda 24 yaşında. Kariyerinde ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır isimli diziyle ekranlara gelen Sezen, devamında Siyah İnci isimli dizide rol aldı. Ünlü oyuncunun ilk başrol deneyimi ise Leke adlı dizide oldu. Sevgili Geçmiş isimli dizide de başrol oynayan ünlü isim, dizi projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Ünlü ismin ilk sinema deneyimi ise Bizim İçin Şampiyon filmi ile oldu. Tilki Yuvası ve Dünya Hali adlı filmlerde de rol alan Sezen, 2019 yılına gelindiğinde Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğindeki Mucize 2: Aşk filminde yer aldı. Melis Sezen dizileri arasında 2020’de TRT1’de ekranlara gelen Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi de bulunuyor. Ünlü oyuncunun en çok konuşulan dizisi ve karakteri ise Sadakatsiz dizisindeki Derin rolü oldu.