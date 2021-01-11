Melis Sezen kimdir? Arda’yı darma duman etti! Melis Sezen kaç yaşında, nereli? Melis Sezen sevgilisi kim?

Melis Sezen Sadakatsiz dizisindeki performansıyla her hafta seyircileri ekran başına kilitlerken bu kez yemek yapma performansıyla ekranlara geldi. Sezen, Arda ile Omuz Omuza programında yemekle ilgili hünerlerini ortaya koyarken programda keyifli anlar yaşandı. İzleyiciler tarafından ise ünlü isimle ilgili çok sayıda detay araştırılıyor. Peki, Melis Sezen kaç yaşında? Melis Sezen nereli? İşte detaylar…
10 Ocak Pazar günü ekranlara gelen programın 74. bölümünde konuk isim Melis Sezen oldu. Sezen Arda’nın direktifleri ile Beurre Blanc Soslu Tavuk Degrade yapmaya çalışırken başına gelmeyen kalmadı. Arda’nın direktiflerini kaçıran Sezen, Arda’ya yetişmeye çalışırken ortaya koyduğu performans ve unuttuğu malzemeler ise güne damga vurdu. Finalde ortaya çıkan yemek ise iki ismi de oldukça eğlendirdi. Keyifli bölümün ardından televizyon izleyicileri tarafından ünlü oyuncu ile ilgili araştırma da yapılıyor. İşte hakkında tüm merak edilenler...
2 Ocak 1997 İstanbul doğumlu olan Melis Sezen yaş olarak şu anda 24 yaşında. Kariyerinde ilk olarak Hayat Bazen Tatlıdır isimli diziyle ekranlara gelen Sezen, devamında Siyah İnci isimli dizide rol aldı. Ünlü oyuncunun ilk başrol deneyimi ise Leke adlı dizide oldu. Sevgili Geçmiş isimli dizide de başrol oynayan ünlü isim, dizi projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Ünlü ismin ilk sinema deneyimi ise Bizim İçin Şampiyon filmi ile oldu. Tilki Yuvası ve Dünya Hali adlı filmlerde de rol alan Sezen, 2019 yılına gelindiğinde Mahsun Kırmızıgül’ün yönetmenliğindeki Mucize 2: Aşk filminde yer aldı. Melis Sezen dizileri arasında 2020’de TRT1’de ekranlara gelen Ya İstiklal Ya Ölüm dizisi de bulunuyor. Ünlü oyuncunun en çok konuşulan dizisi ve karakteri ise Sadakatsiz dizisindeki Derin rolü oldu.
İstanbul’un Silivri ilçesinde dünyaya gelen Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni olan Sezen’in anne tarafı da Selanik, Yunanistan göçmeni. Sezen, daha önceki bir röportajında annesinin oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne yazdırdığını belirtti. 12 yaşından itibaren drama eğitimi alan ünlü isim, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde ise 1 sene boyunca tiyatro eğitimi aldı. Sonrasında Ali Solmaz Tiyatrosu’nda Cümbüş-ü Hospital isimli oyunda rol aldı. Ünlü oyuncu, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü’nden mezun oldu.
Sezen, son olarak ise Kovala isimli rap müzik camiasını konu alan bir sinema filminde rol aldı. Vizyon tarihi 2020 yılının Nisan ayı olarak açıklanan filmi koronavirüs salgını nedeniyle vizyona girme tarihini erteledi. Ünlü oyuncu, son rol aldığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi ile büyük bir şöhrete kavuştu. Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte başrol oynayan ünlü isim, canlandırdığı Derin karakteriyle çok konuşuluyor. Ünlü oyuncunun hayranları tarafından Melis Sezen sevgilisi de oldukça merak ediliyor. Kısa bir süre önce adı Murat Dalkılıç ile anıldıktan sonra her iki isim de bu aşk iddialarını yaladı. Sezen, kısa bir süre önce hayatında kimsenin olmadığını söyledi. Melis Sezen boy olarak ise 1.69 metredir.
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