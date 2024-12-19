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Melisa Döngel gala tarzıyla yine olay oldu! Arkasını dönünce...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.12.2024 10:20
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Kerem Bürsin, Melis Sezen ve Erkan Kolçak Köstendil'i buluşturan Şımarık filminin kadrosunda yer alan Melisa Döngel yine tarzıyla dikkat çekti. Galaya toz pembe vücudunu saran bir elbise ile katılan Döngel arkasını dönünce derin sırt dekoltesiyle adeta mest etti.

Melisa Döngel gala tarzıyla yine olay oldu! Arkasını dönünce...

Sen Çal Kapımı, Aşk Mantık İntikam, Kusursuz Kiracı ve son olarak Kirli Sepeti dizisinde rol alan ünlü oyuncu Melisa Döngel şimdilerde yeni başlayan Holding dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Özel hayatı, iddialı tarzı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu şimdi de Kerem Bürsin, Melis Sezen ve Erkan Kolçak Köstendil'i buluşturan Şımarık filminin kadrosunda yer aldı.

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Ünlü isim filmin galasına yine cesur tarzı ile damga vurdu. Özel geceye toz pembe vücudunu saran bir elbiseyle katılan Melisa Döngel poz vermelere de doyamadı.

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YORUM YAĞDI

Melisa Döngel'in arkasını dönünce görünen derin sırt dekoltesi de adeta bakana bir daha baktırdı. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'yine olaysın' gibi yorumlar yapıldı.

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Güzel oyuncu 18 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Rus asıllıdır ve Rusya vatandaşlığına sahiptir.

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Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide "Sevtap" karakterini canlandırarak yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel
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