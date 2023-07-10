Melisa Döngel kumsalda sere serpe uzandı! Dekolteli pozuyla nefes kesti

Bir süre önce rapçi Sefo ile yollarını ayıran Melisa Döngel’in Sergen Yalçın ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddialara sessiz kalmayı tercih eden Döngel son pozlarıyla ilgi odağı oldu.

En son Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde rol alan Melisa Döngel sosyal medya hesabından iddialı pozlarını paylaştı.

Kumsalda dekolteli poz veren ünlü isim paylaşımında Bodrum tatilinden karelere yer verdi. Sevilen isme adeta beğeni ve yorum yağdı.

Döngel’in paylaşımında takipçileri “Gülmek en çok sana yakışıyor”, “Çok güzelsin”, “Bu kadarı fazla ama”, “Türkiye’nin en güzel kadını”, “Bu güzellik halis mi” yorumlarında bulundu.

Güzel oyuncunun pozlarını beğenenler arasında Derin Talu, Aleyna Solaker ve Gizem Güneş de yer aldı.

Sen Çal Kapımı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Döngel, sonrasında Burcu Özberk ile Aşk Mantık İntikam dizisinde rol aldı.

Kusursuz Kiracı dizisinde kamera karşısına geçen güzel oyuncu daha sonra Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinin kadrosuna katıldı.



