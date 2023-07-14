Melisa Döngel, Sergen Yalçın sorularından rahatsız oldu

Son olarak Sefo ise adı aşk iddialarına karışan Melisa Döngel yine gündemde. Döngel, Sefo'nun ardından Alaçatı'da Sergen Yalçın ile birlikte yakınlaştığı yönündeki söylentilerle adından söz ettirmişti.

Melisa Döngel'in Yalçın ile ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı konuşulmuştu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melisa Döngel, Bebek'teydi.

Oyuncu, bir erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı. Birlikte yemek yedikten sonra mekandan çıkış yapan ikili, taksi beklerken görüntülendi.

Oyuncu, muhabirlerin Sergen Yalçın ile ilgili sorularını duymamazlıktan geldi. Sorulardan rahatsız olan ve suskunluğunu koruyan Melisa Döngel, ardından hızla oradan ayrıldı.



