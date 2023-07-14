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Melisa Döngel, Sergen Yalçın sorularından rahatsız oldu

14.07.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek'te objektiflere yansıyan Melisa Döngel, Sergen Yalçın ile aşk yaşadığı yönündeki soruları cevapsız bıraktı. Suskunluğunu koruyan oyuncu, hızla oradan ayrıldı.

Son olarak Sefo ise adı aşk iddialarına karışan Melisa Döngel yine gündemde. Döngel, Sefo'nun ardından Alaçatı'da Sergen Yalçın ile birlikte yakınlaştığı yönündeki söylentilerle adından söz ettirmişti.

Melisa Döngel'in Yalçın ile ortak arkadaşları sayesinde tanıştığı konuşulmuştu. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Melisa Döngel, Bebek'teydi.

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Oyuncu, bir erkek arkadaşıyla birlikte objektiflere yansıdı. Birlikte yemek yedikten sonra mekandan çıkış yapan ikili, taksi beklerken görüntülendi.

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Oyuncu, muhabirlerin Sergen Yalçın ile ilgili sorularını duymamazlıktan geldi. Sorulardan rahatsız olan ve suskunluğunu koruyan Melisa Döngel, ardından hızla oradan ayrıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Melisa Döngel Oyuncu

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