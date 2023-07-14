Rita Ora'nın davet tarzı beğenilmedi! "Çok özensiz"

32 yaşındaki Rita Ora, Twitter, TikTok ve Instagram gibi popüler platformları hayatlarının her yönünü detaylandırarak ünlülerin mahremiyetine girmekle suçlayınca gündem oldu.

Şarkıcının hayatının her detayını paylaşmasına rağmen böyle bir eleştiride bulunması tepkilere sebep oldu.

Rita Ora son olaraksa Vogue partisinde görüntülendi. İç çamaşırlarının üzerine file bir elbise giyen Ora bu tarzıyla da eleştirildi.



Sıklıkla benzer tarzda giyinmesini beğenmeyen hayranları şarkıcıyı özensiz olmakla suçladı.

Şarkıcı görünümünü gümüş sarmaşık bir gerdanlık kolye ve uyumlu bir bileklik ve yeşil boncuklu bir göbek zincirle tamamladı.



