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Rita Ora'nın davet tarzı beğenilmedi! "Çok özensiz"

14.07.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, Instagram’daki 16 milyon takipçisiyle hayatını düzenli olarak paylaşmasına rağmen, sosyal medyadan rahatsız olmasıyla gündemdeydi. Ünlü isim son olarak Vogue partisinde ortaya çıktı ve tarzıyla gündeme geldi.

32 yaşındaki Rita Ora, Twitter, TikTok ve Instagram gibi popüler platformları hayatlarının her yönünü detaylandırarak ünlülerin mahremiyetine girmekle suçlayınca gündem oldu.

Şarkıcının hayatının her detayını paylaşmasına rağmen böyle bir eleştiride bulunması tepkilere sebep oldu.

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Rita Ora son olaraksa Vogue partisinde görüntülendi. İç çamaşırlarının üzerine file bir elbise giyen Ora bu tarzıyla da eleştirildi.

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Sıklıkla benzer tarzda giyinmesini beğenmeyen hayranları şarkıcıyı özensiz olmakla suçladı.

Şarkıcı görünümünü gümüş sarmaşık bir gerdanlık kolye ve uyumlu bir bileklik ve yeşil boncuklu bir göbek zincirle tamamladı.


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