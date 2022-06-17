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Melisa Şenolsun transparan sütyeniyle poz verdi! Emojiyle sansürledi

17.06.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atiye dizisindeki oyunculuğuyla uzun süre gündem olan ve sosyal medyayı aktif kullanan Melisa Şenolsun çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Hem paylaşımlarıyla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Melisa Şenolsun transparan sütyen üstüne beyaz gömlek giydi. Meme ucunu kalp emojisiyle sansürleyen oyuncuya binlerce yorum ve beğeni geldi.

Melisa Şenolsun transparan sütyeniyle poz verdi! Emojiyle sansürledi

Kiralık Aşk'ta popülerleştikten sonra Atiye dizisinde ve Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Melisa Şenolsun sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 'Masumlar Apartmanı'nda 'Rüya' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Melisa Şenolsun iddialı tarzıyla beğenilen bir oyuncu. Son günlerde tatil paylaşımları yapan güzel isim yine tarzıyla öne çıktı.

Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Sütyensizsiniz kızmasınlar" yorumuna "Karışamazlar, hakları yok, anlayacaklar başka yol yok" yanıtını veren Melisa Şenolsun süper mini üstüne transparan sütyen giydi. Tarzını beyaz oversize gömlekle tamamlayan oyuncu gömleğinin önünü açarak poz verdi.

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YORUM YAĞDI

Melisa Şenolsun meme ucunu siyah kalp emojisiyle sansürleyince dikkat çekti. Oyuncunun paylaşımına "Göğüs ucunu kalple kapatmana gerek yoktu", "Giymişsin kapama" yorumları geldi.

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Melisa Şenolsun
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