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  4. Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan 'Cehenneme düştük' paylaşımı

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan 'Cehenneme düştük' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 10:50 | Son Güncelleme

80 yaşındaki Amerikalı Patrick ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun, bir süre önce evden kaçtığı öne sürülmüştü. İzini kaybettiren Miraloğlu son paylaşımıyla yine kafaları karıştırdı. Oyuncu, paylaşımında 'Cehenneme düştük' notuyla dikkat çekti.

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan 'Cehenneme düştük' paylaşımı

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenerek gündeme bomba gibi düşen Meltem Miraloğlu, uzun süre en çok konuşulan isimlerden olmuştu. Özel hayatıyla ilgili herkesin adım adım takip ettiği Miraloğlu, geçen hafta eşine "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçmıştı.

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SESSİZLİĞİNİ BOZDU

"Evden kaçtı" haberlerinden sonra haber alınamayan Miraloğlu son paylaşımıyla merak uyandırdı. Sosyal medyada paylaşım yapan oyuncu, Instagram'ının hikaye kısmında ilginç bir karikatür paylaştı.

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Cehenneme düşmüş iki kişinin resmedildiği karikatürü paylaşan 32 yaşındaki oyuncu için "Amerika'da cehennem hayatı yaşıyor" yorumları yapıldı.

"TEYZEME GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN KAÇMIŞTI

Meltem Miraloğlu kocasına "Benim Chicago'da yaşayan bir teyzem var. Onun yanına gideceğim. Teyzemle birlikte Türkiye'ye gideceğiz. Orada burun ameliyatı yaptıracağım" diyerek eşinden izin istemişti. 80 yaşındaki Patrick'in ise Miraloğlu'na inanmayarak bir sözleşme imzalatıp eşini Chicago'ya götürmeyi teklif ettiği iddia edilmişti. 32 yaşındaki oyuncunun teklifi kabul etmeyerek taksiyle evden kaçtığı öne sürülmüştü.


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Anahtar Kelimeler:
Meltem Miraloğlu instagram cehennem

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