Meme onarımında bu hurafeler yeni başlangıçtan mahrum bırakıyor

YANLIŞ: Meme onarımı başarısız olursa geri dönülemez!

DOĞRUSU: Sadece meme onarımı değil en basit cerrahi işlemlerde dahi çok az da olsa her zaman komplikasyon tehlikesi bulunuyor. Ancak örneğin implant konulup implantla ilgili bir sorun yaşanıp çıkartmak zorunda kalındığında, ehil ellerde yapılan işlemlerde, hekim her zaman B ve C planı bulunuyor yeniden onarım için. Bu onarımda kişinin kendi dokuları kullanılarak yapılabiliyor ya da kişinin kendi dokuları ile birlikte implantlar kullanılabiliyor. Yani hekimin her zaman alternatif tedavi yöntemi ve onarım tekniği olduğundan meme tekrar doğalına benzer yapılabiliyor.

YANLIŞ: Meme onarımı için belli bir zaman geçmesi gerekir!

DOĞRUSU: Hastalar ‘ben bu ameliyatı oldum, birkaç yıl beklesem iyi olur’ düşüncesinde olabiliyorlar. Oysa bunun geçmesi gereken bir süresi yok. Ameliyatı yapan Genel Cerrah, Tıbbi Onkolog ve Radyasyon Onkoloğu ‘meme onarımı yapılabilir’ dedikten sonra hastalar herhangi bir dönemde, istedikleri zaman bu ameliyatı olabiliyor.