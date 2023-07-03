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  4. Memleket Partisi'nde akılalmaz hırsızlık vakası: Partinin İl Başkanlığı çalındı! Açıklamalar peş peşe geldi... "Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir"

Memleket Partisi'nde akılalmaz hırsızlık vakası: Partinin İl Başkanlığı çalındı! Açıklamalar peş peşe geldi... "Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir"

03.07.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem İnce'nin liderliğindeki Memleket Partisi'nde yaşanan hırsızlık vakası duyanları hayretler içinde bıraktı. Memleket Partisi'nin Malatya İl Başkanlığı'nın çalındığı ortaya çıktı. Parti, depremlerde il başkanlığı binasının ağır hasar alması nedeniyle faaliyetlerini çadırda sürdürüyordu. Partinin sosyal medya hesabından ve İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç'tan açıklama geldi.

Memleket Partisi Malatya İl Başkanlığı, maddi olanaklarının yetersizliğinden dolayı seçim döneminde çadır kurup stant açtı. Parti ildeki faaliyetlerini bu çadırda yürütüyordu ancak çadırın çalındığı, daha sonra ise bulunduğu açıklandı. Çadır bulunduktan sonra parti faaliyetlerine yeniden çadırda devam etti.

ÇALINAN İL BAŞKANLIĞI'NIN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILDI

Memleket Partisi'nin sosyal medya hesabından söz konusu çadırın fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşımda ayrıca "Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Malatya İl Başkanlığımız dimdik ayakta!" ifadelerine yer verildi.

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"KONTEYNER AYARLAMAYA BÜTÇEMİZ OLMADI"

Öte yandan Memleket Partisi Malatya İl Başkanı Benay Turfanda Çinkılıç da hırsızlık vakasıyla ilgili açıklamada bulundu. Malatya Söz'de yer alan habere göre; Çinkılıç yaptığı açıklamada çadırda çalışmalarına ilişkin “Konteyner ayarlamak istedik ama olmadı. Öyle bir bütçemiz olmadı. Seçim dönemiydi zaten, hemen çadırımızı kurup standımızı açtık" ifadelerini kullandı.

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"ŞARTLAR BUNU GEREKTİRİYOR, YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Çadırını çalınmasına da değinen Çinkılıç şöyle konuştu:

"Hatta çadırımız bir kere çalındı. Emniyetten arkadaşların ilgilenmesi neticesinde bulduk. Şartlar şu anda bunu gerektiriyor, memnunuz, yapacak bir şey yok. "Malatya’da bir yer tutmak çok mu zor?" diye yorum alıyoruz. Evet, burada sağlam ve uygun bir yer bulmak çok zor. Hem kiralar fahiş miktarda hem de sağlam bir yer bulmak öyle kolay değil. İnsanlar başını koyacak yer bulmazken bizim böyle bir yere geçmemizin mümkünü yok. Diğer partiler gibi çok zengin değiliz. Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Malatya İl Başkanlığımız dimdik ayakta.”

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Anahtar Kelimeler:
Memleket Partisi hırsızlık

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