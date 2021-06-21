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Memurlar kaça kadar çalışacak? İşte 1 Temmuz 2021 normalleşme kararları

21.06.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran aynın başında geçilen kademeli normalleşme sürecinde yeni adımlar atıldı. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararlara ilişkin konuşma yaptı. Konuşmasında kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma saatlerine de değindi. Peki Memurlar kaça kadar çalışacak? Detaylar haberimizde...

Memurlar kaça kadar çalışacak? İşte 1 Temmuz 2021 normalleşme kararları

Yaklaşık bir yılı aşkındır etkisini sürdüren Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerde değişiklikler yapılmaya devam ediliyor. 17 günlük kapanmanın ardından 1 Haziran tarihinde geçilen kademeli normalleşme sürecinde yeni adımlar atılıyor. Gözler bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısından çıkacak kararlara çevrilmişken, beklenen açıklama geldi. Yeni kararlar doğrultusunda kamu kurumlarının çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Peki memurlar kaça kadar çalışacak? İşte ayrıntılar...

MEMURLAR KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Gözler toplantıda alınan yeni kararlara çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu başlıklarına ilişkin bir konuşma gerçekleştirdi. Sokağa çıkma yasağının tümüyle kaldırılacağını ifade ederken, kamu kurum ve kuruluşlarının saatlerinde de düzenleme yapılacağını vurguladı. Bu kapsamda kamu kurumlarında çalışan memurların çalışma saatleri merak konusu oldu. Ancak memurların çalışma saatlerine ilişkin net bir saat verilmedi. Yayınlanacak 1 Temmuz genelgesinde yeni çalışma saatlerinin yer alması planlanıyor. 1 Temmuz kararlarına ilişkin genelgenin yayınlanması ile haberimizde memurların düzenlenen çalışma saatlerine yer verilecektir.

Memurlar kaça kadar çalışacak? İşte 1 Temmuz 2021 normalleşme kararları

1 TEMMUZ 2021 İÇİN ALINAN YENİ KARARLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararlara ilişkin yaptığı konuşmada şu başlıklara değindi.

*1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamaları komple kaldırılıyor.

*Mekanlarda yapılan canlı müzik faaliyetlerindeki sınırlama ise saat 24.00'e çekiliyor.

*Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor.

*Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

Memurlar kaça kadar çalışacak? İşte 1 Temmuz 2021 normalleşme kararları


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan normalleşme

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