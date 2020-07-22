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Menajerimi Ara dizisine flaş transfer! Nebahat Çehre hangi rolü canlandıracak?

DİZİ HABERLERİ  | 22.07.2020 20:58 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok ülkesinde izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ın, Türkiye uyarlaması Menajerimi Ara adıyla Star TV'de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Menajerimi Ara dizisine usta oyuncu Nebahat Çehre de katıldı.

Menajerimi Ara dizisine flaş transfer! Nebahat Çehre hangi rolü canlandıracak?

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi ünlü oyuncuların kadrosunda yer aldığı Ay Yapım imzalı Menajerimi Ara dizisi, Star TV'de izleyiciyle buluşacak.

Uzun süredir setlerden uzak olan usta oyuncu Nebahat Çehre, Ay Yapım'dan gelen teklifi kabul etti. Çehre, dizideki bir cenaze sahnesinde kendisini canlandıracak.

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Dizide bir menajerlik şirketini merkeze alıp, eğlence dünyasının perde arkasını anlatılacak.

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Yelda Eroğlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini, daha önce Star Tv ekranlarında fırtınalar estiren Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Cesur ve Güzel gibi projeleri yöneten Ali Bilgin üstlenecek.

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